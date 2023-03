Cos’è il Guardian Angel e come ci aiuta a investire meglio

Tra gli strumenti di maggiore utilità per investire con maggiore consapevolezza sui mercati finanziari, il Guardian Angel ben rientra a pieno titolo all’interno del portafoglio di strumenti che ogni trader dovrebbe tenere a propria disposizione.

Ma che cos’è esattamente il Guardian Angel? Quali sono le sue caratteristiche? E come possiamo sfruttare tutte le sue potenzialità?

Cos’è il Guardian Angel

Cominciamo subito con il definire il Guardian Angel come un sistema di supporto gratuito per il trading con AvaTrade (qui la nostra recensione), uno dei migliori broker regolamentati attualmente a disposizione per tutti gli investitori italiani.

Il sistema, in breve, fornisce feedback immediati sulle operazioni del trader, permettendo all’investitore di perfezionare meglio il proprio processo decisionale e migliorando così le proprie capacità di trading. Consente inoltre di creare una strategia di trading personale in linea con i propri obiettivi e le proprie propensioni al rischio.

Quali sono i vantaggi del Guardian Angel

Per schematizzare in modo ancora più chiaro quali siano le caratteristiche del Guardian Angel, abbiamo di seguito voluto elencare quelli che sono i benefici più importanti:

Migliore gestione del rischio

Individuazione puntuale degli errori di trading

Promozione della consapevolezza negli investimenti

Rafforzamento della connessione con i mercati

Aumento delle proprie conoscenze di trading.

Insomma, con così tanti e ampi vantaggi, è lecito ipotizzare che il Guardian Angel sia utile sia per i nuovi trader che per quelli più esperti, fornendo loro una visione oggettiva delle operazioni di trading di ogni investitore.

Il feedback fornito dal Guardian Angel può essere molto utile per aiutare il trader con le sue operazioni finanziarie attuali e future, aiutandolo altresì a imparare dai propri errori.

Dunque, non solamente il Guardian Angel sarà di grande aiuto per migliorare la curva di apprendimento dei trader neofiti, ma sarà utile anche nei confronti degli investitori più esperti, che potranno trovare grazie a questo strumento ulteriori margini di crescita.

Come funziona il Guardian Angel

Ma come funziona il Guardian Angel? Tecnicamente, questo strumento è un add-on a MetaTrader 4, la più famosa e importante piattaforma di investimento per i trader online, disponibile all’intero del pacchetto di tool che AvaTrade mette a gratuita disposizione di tutti i suoi clienti.

Una volta scaricato l’add-on, il Guardian Angel potrà essere impostato per permettere al cliente di ricevere messaggi e notifiche che lo metteranno in guardia su diversi temi come:

Rischio eccessivo

Stop loss

Performance di trading solide o deboli

Notifiche di richieste di margine

Notifiche di mercato rilevanti

Volatilità nel trading.

Peraltro, si ricorda che Guardian Angel è unico, nel senso che non genera lo stesso feedback per ogni utente: ogni investitore è infatti chiamato a impostare il proprio Guardian Angel in linea con le proprie esigenze, con lo strumento che, dunque, fornirà un riscontro specifico sulla base dei bisogni individuali così manifestati e sulla base di ciò che il trader desidera.

Come sfruttare il Guardian Angel

Per sfruttare tutte le potenzialità del Guardian Angel è sufficiente:

se non sei cliente di AvaTrade, apri qui un conto di trading gratis e accedi gratuitamente all’add-on di Guardian Angel

e accedi gratuitamente all’add-on di Guardian Angel se sei già cliente di AvaTrade e hai già un conto MetaTrader 4 puoi scaricare gratuitamente lo strumento Guardian Angel e integrarlo alla piattaforma di investimento.

In ogni caso, in pochi istanti sarà possibile beneficiare di tutti i grandi vantaggi di questo tool. Anche se non consigliamo i nostri lettori di fare affidamento solo a questo strumento quando si fa trading online, è indubbio che Guardian Angel potrà fornire una marcia in più sui propri investimenti!

>> Clicca qui per aprire gratis un conto di trading con AvaTrade <<

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!