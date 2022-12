eToro Club: come funziona e quali sono i vantaggi dei membri

Chi fa trading già da tempo con eToro ne avrà sentito certamente parlare ma l’argomento potrebbe interessare anche chi non è cliente del famoso broker; parliamo di eToro Club, il programma di fidelizzazione commerciale che garantisce ai suoi iscritti una serie di vantaggi esclusivi oltre all’accesso a servizi e funzionalità che sono invece precluse ai non affiliati.

Proprio con l’intenzione di rispondere alle domande sia dei già clienti eToro che dei trader che stanno invece valutando se aprire o no un conto con il broker israeliano, in questa guida su eToro Club partiremo dalle basi.

Nei prossimi paragrafi spiegheremo in modo semplice cosa è e come funziona il Club di eToro. Successivamente chiariremo quali sono i vantaggi cui gli iscritti hanno diritto e per finire descriveremo la procedura da seguire per entrate in questo club esclusivo. Contrariamente a quello che si potrebbe essere tentati dal pensare, aderire ad eToro Club non è complicato solo che è necessario soddisfare alcuni requisiti ben precisi. Sicuramente non è possibile entrare nel Club se non si ha un conto reale con il broker. L’apertura dell’account personale è quindi alla base di tutto. Chi non è ancora cliente di eToro dovrebbe quindi attivare un conto reale se vuole ambire ai vantaggi garantiti dall’esclusivo Club del broker. Ricordiamo che il deposito minimo richiesto da eToro per aprire un conto live è di soli 50 dollari.

Cosa è l’eToro Club

A prescindere da quella che è l’area di business, tutte le grandi aziende di servizi sono solite fornire ai proprio clienti più fedeli, dei vantaggi esclusivi. Obiettivo di questi servizi aggiuntivi o comunque più vantaggiosi rispetto alle condizioni base è quello di creare un legame ancora più stretto tra azienda e cliente. Dal punto di vista commerciale parliamo di fidelizzazione.

eToro Club è il programma di fidelizzazione del celebre broker grazie al quale gli iscritti possono ottenere sconti e premi esclusivi. Essendo un programma non di massa è ovvio che sia necessario rispettare alcuni requisiti per potervi avere accesso. Stiamo parlando di un broker per fare trading e quindi i requisiti non possono che riguardare target di guadagno e somme depositate sui conti personali.

Come funziona eToro Club

Fondamentalmente eToro Club funziona come qualsiasi altro programma di fidelizzazione commerciale. Maggiori sono i guadagni o le somme depositate, più importanti sono i benefici che è possibile ottenere. A fare da base a tutto il programma è quindi l’incentivazione all’attività. Ad esempio con una certa somma depositata è possibile avere gratuitamente un account manager dedicato e magari se il deposito è ancora maggiore si può avere la possibilità di prelevare gratuitamente.

Come vedremo tra poco i vantaggi sono tantissimi e dipendono da quello che è il livello raggiunto dal trader nel Club.

Proprio con l’obiettivo di incentivare l’attività dei suoi clienti, eToro ha strutturato il suo Club esclusivo in ben 5 livelli diversi:

Argento

Oro

Platino

Platino+

Diamante

Come si può facilmente intuire la denominazione di ogni livello è direttamente proporzionale all’importanza dello stesso e quindi alla qualità dei vantaggi connessi. Argento è il livello basico del Club eToro mentre Diamante è quello più alto.

Siamo sicuri che adesso i nostri lettori scalpitano per conoscere quali sono i vantaggi specifici di ogni livello del Club eToro. Ne parleremo nel prossimo paragrafo.

Vantaggi eToro Club

Come abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, io vantaggi dell’eToro Club sono legati al livello raggiunto. Ad esempio nel caso del livello Silver, c’è la possibilità di avere un account manager dedicato a propria disposizione; con il livello oro all’account manager si somma anche l’accesso a webinar esclusivi su tematiche operative di fondamentale importanza. A salire troviamo poi la cancellazione delle commissioni di prelievo e ancora l’abbonamento a riviste finanziarie di prestigio e addirittura l’invito ad eventi live selezionatissimi durante i quali è possibile interagire con nomi di primo piano del mondo del trading e della finanza.

Insomma i vantaggi dell’eToro Club sono tantissimi e il modo migliore per conoscerli è attraverso un’esame dettagliato dei vari livelli per ognuno dei quali è anche riportato il requisito di adesione.

Partiamo dal più basso (che poi basso non è affatto e capiremo presto perchè) per salire verso il livello più alto (Diamante).

Livello Argento: account manager eToro personale e per i trader britannici l’accesso al programma eToro Money . Per aderire al livello Silver di eToro Club è necessario aver depositato un capitale di 5.000 $. Come si può vedere non si tratta di un requisito impossibile, anzi è una soglia alla portata di molti. Ricordiamo che con eToro è sufficiente un deposito minimo di 50 dollari per iniziare a fare trading (qui il sito ufficiale)

account manager eToro personale e per i trader britannici l’accesso al . Per aderire al livello Silver di eToro Club è necessario aver depositato un capitale di 5.000 $. Come si può vedere non si tratta di un requisito impossibile, anzi è una soglia alla portata di molti. Ricordiamo che con eToro è sufficiente un deposito minimo di 50 dollari per iniziare a fare trading Livello Oro : previsti tutti i vantaggi del livello precedente + l’accesso ad una ampia libreria di webinar live e analisi settimanali redatte da professionisti. Per accedere a questo livello è necessario un capitale pari a 10.000 $

: previsti tutti i vantaggi del livello precedente + l’accesso ad una ampia libreria di webinar live e analisi settimanali redatte da professionisti. Per accedere a questo livello è necessario un capitale pari a 10.000 $ Livello Platino : tutti i vantaggi del livello oro + accesso a segnali privati per il trading, cancellazione delle commissioni di prelievo, esclusiva carta di debito eToro e la possibilità di accedere anticipatamente rispetto ai clienti non del Club a nuovi prodotti e funzionalità. In questo caso il capitale richiesto per accedere al livello Gold sale a 25.000 $ sul conto personale.

: tutti i vantaggi del livello oro + accesso a segnali privati per il trading, cancellazione delle commissioni di prelievo, esclusiva carta di debito eToro e la possibilità di accedere anticipatamente rispetto ai clienti non del Club a nuovi prodotti e funzionalità. In questo caso il capitale richiesto per accedere al livello Gold sale a 25.000 $ sul conto personale. Livello Platino+ : ovviamente tutti i vantaggi dei livelli precedenti + un analista personale, un abbonamento al Financial Times e l’accesso a un’ampia gamma di eventi. Requisito per entrare a far parte di questo livello è un capitale di oltre 50.000 $.

: ovviamente tutti i vantaggi dei livelli precedenti + un analista personale, un abbonamento al Financial Times e l’accesso a un’ampia gamma di eventi. Requisito per entrare a far parte di questo livello è un capitale di oltre 50.000 $. Livello Diamante: è il livello più alto e quindi più esclusivo. Tra i vantaggi riservati ai trader che ne fatto parte l’annullamento delle commissioni sui tassi di cambio ed inviti ad eventi esclusivi. Il requisito per far parte di questo livello si alza ancora: è necessario un capitale depositato di 250.000 $.

Come entrare nell’eToro Club

Dopo aver analizzato, uno per uno, i vari livelli dell’eToro Club indicando vantaggi e requisiti per farvi parte, vediamo adesso come entrare nell’esclusivo programma di fidelizzazione commerciale del famoso broker.

Come abbiamo già anticipato in precedenza è necessario aprire un conto live ossia reale. Ricordiamo che eToro offre sempre la possibilità di fare pratica con una demo gratuita da 100 mila euro virtuali (qui la pagina ufficiale per aprirla gratis) ma questa versione del conto non è propedeutica per entrare nel Club di eToro.

Una volta aperto il conto reale, è necessario verificare che esso sia stato verificato. A tal fine il broker effettuerà il riconoscimento dell’identità del trader.

Superato questo step, si potrà effettuare il deposito. Il minimo richiesto è di 50 dollari ma con questa somma non si entra nell’eToro Club. Per avere accesso al livello base (Argento) serve un deposito di almeno 5.000 $. Questa è la somma necessaria per iniziare la tua salita tra i vantaggi di eToro.

Entrare nell’eToro Club non ha alcun costo, è semplice ma soprattutto è vantaggioso.

