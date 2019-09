Unicredit, 100 nuovi certificati Bonus arrivano sull’Euro Tlx

Unicredit lancia ben 100 nuovi certificati finanziari nel mercato Euro Tlx.

CONDIVIDI

Unicredit ha annunciato di aver quotato sull’Euro Tlx ben 100 nuovi certificati di tipo Bonus. Come spiegato nel comunicato stampa dell’istituto di credito, l’offerta ha nel dettaglio riguardato 50 Bonus Cap, 37 Reverse Bonus Cap e 13 Top Bonus con doppia barriera.

Con la rivoluzione del Social Trading scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo e inizia a copiare automaticamente le prestazioni del loro portafoglio di trading. Demo gratuita da 100.000€ Scopri i migliori trader >>

Vasta, evidentemente, è la gamma di sottostanti che Unicredit ha scelto di predisporre per poter rendere alla propria clientela un’eterogenea opportunità di scelta. In particolare, spiccano nuovi titoli azionari come Casino Guichard Perrachon, EasyJet, General Electric, Kraft Heinz, Marks & Spencer, Michelin, Richemont, Spotify, Tripadvisor, Uber e Ubisoft.

Ricordiamo che, per loro caratteristica, i Bonus Cap consentono all’investitore di ottenere un premio a scadenza, che risulta essere vincolato al rispetto di un limite di perdita massima che non dovrà mai essere superato durante l’intera vita dello strumento (la c.d. “barriera continua”). Di contro, il meccanismo dei Reverse Bonus Cap consente di ottenere un premio a scadenza che risulta essere vincolato al rispetto di un limite massimo di rialzo del sottostante, che nell’intera vita dello strumento sottostante non dovrà mai essere superato.

Infine, i certificati Top Bonus con doppia barriera, sono contraddistinti dalla presenza di due barriere di protezione, osservate solamente a scadenza, a cui corrispondono altrettanti premi potenziali.

Il comunicato stampa di Unicredit evidenzia come per le prime due tipologie, le scadenze sono suddivise tra il mese di dicembre 2019, quello di giugno 2020 e di dicembre 2020, mentre per la terza tipologia le scadenze sono suddivise tra settembre 2020 e settembre 2021.