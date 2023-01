Stablecoin: cosa sono le criptovalute stabili e come fare trading

Come noto, una delle principali caratteristiche delle criptovalute è la loro forte volatilità, ovvero la capacità di cambiare valore in maniera repentina, anche nel brevissimo termine. Una caratteristica che è particolarmente ricercata dagli speculatori, ma che potrebbe non far dormire sonni troppo sereni alla generalità degli investitori.

Ebbene, all’interno di questa macro categoria di criptovalute vi sono alcune valute virtuali un po’ più particolari, denominate stablecoin che, come intuibile dal nome stesso, fanno della stabilità la loro caratteristica principale. Ma come?

Come funzionano le stablecoin

Per poter garantire un valore sostanzialmente stabile nel tempo, o comunque di ridotta volatilità rispetto a quanto non avvenga con la massa delle criptovalute, le stablecoin slegano il loro valore al concetto di domanda / offerta, preferendo invece vincolarsi ad altre risorse.

In tal senso, chiare sono le implicazioni: guadagni potenziali che di norma sono meno elevati rispetto a quanto non avvenga con altre criptovalute, ma minore brivido.

Stablecoin con collaterale in valuta fiat

Delle varie tipologie di stablecoin, una delle più note è quella che ha come collaterale una valuta fiat. In pratica, è possibile che il custode delle stablecoin versi in un conto bancario della valuta fiat, con un cambio di 1:1 con la stessa. Sarebbe dunque possibile versare in un conto bancario 1.000.000 dollari, emettere 1.000.000 di stablecoin, e far sì che vi sia un rapporto di cambio di 1:1.

Evidentemente, uno schema simile può resistere a ogni volatilità criptovalutaria, considerato che ogni garanzia è detenuta in riserva fiat.

Stablecoin con collaterale in criptovalute

Altro tipo di stablecoin è quella che ha come collaterale delle criptovalute. In questo caso, il rapporto di cambio non è con una valuta fiat o con una materia prima, bensì con un’altra criptovaluta.

Se il rapporto di cambio non muta, non vi sono però grandi passi in avanti nei confronti della stabilità, visto e considerato che la stablecoin avrà come “riferimento” un’altra criptovaluta, che potrebbe dunque mutare il proprio valore di riferimento in misura anche dinamica.

Sul perché possa valere la pena acquistare stablecoin con collaterale su criptovaluta A, piuttosto che acquistare direttamente la criptovaluta A, numerose sono le ipotesi: si pensi alla possibilità di poter pagare l’interesse dell’emittente come incentivo, o al caso in cui l’emittente scelga di creare stablecoin extra come leva.

Stablecoin senza collaterale

Citiamo infine le stablecoin senza collaterale, ovvero senza garanzia. Si tratta di rapporti meramente fiduciari, considerato che chi acquista la stablecoin agirà solo perché ritiene che il prezzo rimarrà costante. Ma come funziona?

In sintesi, viene emessa una valuta con cambio fisso a – ad esempio – 1 dollaro. Per poter garantire il prezzo sarà necessario ovviamente controllare l’offerta monetaria, tale per cui se il prezzo supera il dollaro, bisognerà aumentare l’offerta di moneta con nuovi token. Al contrario, se il prezzo dovesse scendere, bisognerà ridurre l’offerta.

Vantaggi e svantaggi delle stablecoin

Come abbiamo già visto, negli ultimi anni le stablecoin si sono affermate come una delle modalità più popolari di investimento in criptovalute. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di criptovaluta?

Come qualsiasi altra criptovaluta, anche le stablecoin presentano una serie di pro e contro che devono essere presi in considerazione prima di investire.

Per esempio, il lato positivo è che le stablecoin offrono un prezzo più stabile rispetto ad altre criptovalute, il che può essere interessante per gli investitori avversi al rischio o alla ricerca di investimenti a lungo termine. Inoltre, le stablecoin possono essere utilizzate per facilitare le transazioni sugli exchange decentralizzati senza la necessità di una terza parte centralizzata. Infine, alcune stablecoin sono sostenute da beni come l’oro o le valute fiat, aggiungendo così un ulteriore livello di sicurezza all’asset.

Di contro, è pur vero che le stablecoin potrebbero non offrire lo stesso potenziale di crescita di altre criptovalute. Inoltre, essendo ancorate a beni reali, potrebbero essere soggette alle fluttuazioni dei mercati: ad esempio, se il valore dell’oro diminuisce, anche il valore di una stablecoin sostenuta dall’oro diminuirà. Infine, è importante fare un’attenta ricerca su ogni singola stablecoin prima di investire, poiché possono esserci differenze significative in termini di sicurezza e stabilità effettiva tra i diversi progetti!

Come scegliere la stablecoin giusta?

Il mondo delle stablecoin è sempre più ricco di opzioni e scegliere quella giusta può essere complicato. Con così tanti tipi di criptovalute tra cui scegliere, d’altronde, come si fa a sapere qual è quella giusta per te?

Ecco alcuni elementi che ti consigliamo di considerare:

L’asset a cui è agganciata : se vuoi una stablecoin agganciata al dollaro USA, allora Tether (USDT) è una buona opzione. Tuttavia, se vuoi una stablecoin ancorata all’oro, allora Paxos Standard (PAX) sarebbe una scelta migliore. Prima di prendere una decisione, valuta bene a quale asset vuoi che la tua stablecoin sia ancorata

: se vuoi una stablecoin agganciata al dollaro USA, allora Tether (USDT) è una buona opzione. Tuttavia, se vuoi una stablecoin ancorata all’oro, allora Paxos Standard (PAX) sarebbe una scelta migliore. Prima di prendere una decisione, valuta bene a quale asset vuoi che la tua stablecoin sia ancorata Il team che la sostiene : è importante ricercare il team che sta dietro a qualsiasi criptovaluta prima di investire. Nel caso delle stablecoin, questo è particolarmente importante perché tendono a essere sostenute da aziende o organizzazioni. Ad esempio, Tether è sostenuto dalla società Tether Limited, mentre Paxos Standard è sostenuto da Paxos Trust Company. Prima di investire, verifica chi sostiene la stablecoin!

: è importante ricercare il team che sta dietro a qualsiasi criptovaluta prima di investire. Nel caso delle stablecoin, questo è particolarmente importante perché tendono a essere sostenute da aziende o organizzazioni. Ad esempio, Tether è sostenuto dalla società Tether Limited, mentre Paxos Standard è sostenuto da Paxos Trust Company. Prima di investire, verifica chi sostiene la stablecoin! I casi d’uso : diverse stablecoin hanno casi d’uso diversi. Alcune sono destinate a essere usate come riserva di valore, mentre altre sono progettate per i pagamenti e altre transazioni. Considera per cosa volete usare la stablecoin e scegline una che soddisfi le tue esigenze.

: diverse stablecoin hanno casi d’uso diversi. Alcune sono destinate a essere usate come riserva di valore, mentre altre sono progettate per i pagamenti e altre transazioni. Considera per cosa volete usare la stablecoin e scegline una che soddisfi le tue esigenze. Le commissioni: alle diverse stablecoin sono associate commissioni diverse. Alcune possono avere commissioni di transazione, altre no. Prima di investire, verifica le commissioni associate a ciascuna di esse per ottenere il miglior valore per il tuo denaro.

Trading di stablecoin: come comprare e vendere criptovalute stabili

A questo punto forse ti sei incuriosito sul funzionamento delle stablecoin e hai compreso che potrebbero essere una buona destinazione per i tuoi investimenti. Ma come fare trading di stablecoin? Come comprare e vendere criptovalute stabili?

Il primo passo che ti consigliamo di fare è trovare un buon exchange, una borsa decentralizzata che possa permetterti di effettuare le operazioni di cui sopra. Binance (qui la nostra recensione) è ad esempio una delle migliori opzioni: creato nel 2017, è oggi un vero e proprio sinonimo di qualità per il trading di criptovalute. Nel suo ricco portafoglio di asset negoziabili non possono che essere presenti anche tantissimi stablecoin!

Per iniziare a fare trading di stablecoin, basta registrarsi e aprire un conto dedicato al trading su Binance. Per farlo, raggiungi il sito ufficiale dell’exchange e effettua le operazioni di registrazione: ricorda di tenere con te il tuo cellulare e i tuoi documenti, perché ti saranno necessari per concludere il procedimento di identificazione.

Una volta completata la procedura, ti arriverà una mail di conferma, su cui dovrai cliccare per confermare l’account. Fatto ciò, l’account Binance sarà attivo e potrai effettuare la ricarica del saldo del tuo account con bonifico bancario o altri strumenti di pagamento previsti (ad esempio, le carte di credito o di debito).

Infine, accedi alla piattaforma di trading, scegli la criptovaluta che desideri acquistare e conferma l’operazione!

Vuoi saperne ancora di più? Recentemente abbiamo realizzato una guida sul trading di criptovalute con Binance, che ti consigliamo di leggere.

