eToro ha ottenuto la licenza DLT dalla Commissione sui Servizi Finanziari di Gibilterra

EToroX è un asset digitale sussidiario della piattaforma online di investimenti eToro

CONDIVIDI

Grandi novità in casa eToro, il popolare broker di social trading. eToroX, l’asset digitale sussidiario della piattaforma online di investimenti leader nel mondo con oltre 10 milioni di utenti registrati, ha ottenuto la licenza DLT (Distributed Ledger Technology) dalla Commissione sui Servizi Finanziari di Gibilterra (GFSC).

eToroX è stata creata nel 2018 da eToro ed è lo strumento che permette di definire e mettere in pratica la vision di eToro sulle blockchain e sullo sviluppo delle criptovalute. Si tratta di un vero e proprio miglioramento nella gamma di prodotti e dell’infrastruttura a supporto della crescita degli asset tokenizzati. A partire da oggi, sarà eToroX a coordinare la tecnologia alla base del wallet di eToro e a gestire in futuro i cambi di valuta.

Yoni Assia, Co-fondatore e CEO di eToro, ha così commentato l'importante notizia: "Crediamo che le criptovalute e la tecnologia blockchain che stanno alla base del settore rivoluzioneranno la finanza globale, determinando il più grande trasferimento di ricchezza su blockchain. In futuro tutti gli asset saranno tokenizzati e noi stiamo muovendo i primi passi in questa direzione. Così come con eToro abbiamo aperto i mercati tradizionali a tutti gli investitori, vogliamo fare lo stesso con il processo di tokenizzazione e la creazione di eToroX ci aiuterà in questo senso".

Come realtà internazionale, eToro si è fatto portavoce da subito dello sviluppo di un solido quadro normativo sulle operazioni e sul business DLT. L’azienda è stata tra i membri fondatori della CryptoUK, il primo organismo di autoregolamentazione al mondo per le compagnie di criptovalute.

“Siamo orgogliosi di affermare che siamo tra le prime aziende al mondo ad aver ottenuto la licenza per le criptovalute e una delle poche aziende regolamentate nel mondo delle cripto” – ha affermato Yoni Assia.

Il nuovo modello della Commissione sui Servizi Finanziari di Gibilterra per la licenza DLT stabilisce nove principi normativi progettati per proteggere gli utenti della DLT e per incoraggiare una sempre maggiore innovazione. Dei principi fanno parte anche una serie di requisiti necessari a prevenire, rilevare e sensibilizzare i titolari delle licenze sui rischi della criminalità finanziaria come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le regole permettono di mantenere idonee le risorse finanziarie e non finanziarie.

Doron Rosenblum, Managing Director of eToroX ha commentato così la notizia: “Crediamo che un solido quadro normativo permetterà a tutti di adottare la tecnologia blockchain, comprese le criptovalute. Non abbiamo bisogno di re-inventare la ruota per regolare la blockchain: se da una parte questa è una realtà sfidante per gli enti di controllo, dall’altra ci permette di proteggere gli utenti e aiutare a sostenere nuove idee applicando gli stessi principi che regolano gli altri mercati finanziari. La Commissione sui Servizi Finanziari di Gibilterra è stata lungimirante nel sviluppare questa regolamentazione e speriamo che possa servire da modello anche per altri mercati. Il processo è stato accurato e, lavorando a stretto contatto con la Commissione, siamo lieti di dire che ora disponiamo di una licenza e che non vediamo l'ora di sostenere la crescita delle risorse tokenizzate".

In questo modo eToro connette il “vecchio” mondo degli investimenti con il nuovo, aiutando e supportando gli investitori nel muoversi e trarre vantaggio dalla transizione degli asset verso la blockchain. eToro è l’unico servizio di intermediazione regolamentato in cui gli investitori possono depositare Fiat e, successivamente, negoziare o investire in criptovalute e in beni più tradizionali come azioni o materie prime.

"Il lancio del wallet e la prossima gestione dei cambi di valuta sono rappresentativi dei grandi passi in avanti fatti da eToro nell’ampliare l’offerta legata alle cripto valute. Con il lancio del nostro wallet possiamo fornire per la prima volta ai nostri clienti un mezzo per trasferire le criptovalute dalla piattaforma eToro. Con il portafoglio eToroX, i clienti possono inviare e ricevere criptovalute tramite blockchain" – ha concluso il Cep Yoni Assia.