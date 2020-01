Prezzo Ripple vola: Binance lancia future XRP/$USDT con effetto leva fino a 75

© iStockPhoto

La quotazione XRPUSD si infiamma dopo il lancio del future XRP/$USDT da parte di Binance.

Il prezzo di XRP ha registrato nelle ultime ore un rialzo che ha portato le quotazioni su valori che non si vedevano da tempo. Inizio del nuovo anno scoppiettante per la quotazione Ripple e affari d'oro per tutti quei traders che hanno XRP nel loro portafoglio.

Il rally di XRPUSD all'inizio del nuovo anno ha certamente fatto sorridere i tanti investitori che, negli ultimi mesi, avevano accumulato solo delusioni su delusioni. Ripple è quindi tornata a fare la voce grosse riportando il ricordo a quanto avvenne oltre due anni fa quando, in scia al rally di tutto il settore criptovalute, la quotazione XRP iniziò ad insidiare, potenzialmente parlando, lo stesso Bitcoin per poi però sgonfiarsi.

Alcuni numeri per meglio comprendere quanto avviene in casa Ripple oggi. Circa 8 ore fa il prezzo di XRP registrava una variazione positiva di circa il 13 per cento rispetto all'indicazione precedente salendo fino a 0,222 dollari. Grazie al balzo in avanti, XRP ha staccato tutte le altre criptovalute a maggiore capitalizzazione. Questo andamento ha permesso a Ripple di essere incoronata miglior criptovaluta da inizio anno.

Dinanzi ad un balzo così forte e ad un primato che in pochi di attendevano, molti investitori si sono chiesti quali possano essere i motivi alla base di una performance così robusta. Comprendere le ragioni alla base del miracolo Ripple di inizio 2020, significa avere più possibilità per capire se la corsa della quotazione XRPUSD sia destinata o meno a proseguire.

Ebbene possiamo affermare che alla base del rally di Ripple oggi non ci sia un solo motivo ma ben tre fattori diversi. La presenza di causa diverse alla base dell'apprezzamento di XRP potrebbe indurre a pensare che gli elementi catalizzatori alla base del balzo del prezzo di Ripple possano non essere effimeri.

Il motivo prevalente per cui oggi è corsa a comprare XRP riguarda la decisione di Binance di lanciare un contratto future a durata perpetua XRP/$USDT con effetto leva fino a 75.

Il future, come commentato da Christine Vasileva, rappresenta una forma di trading speculativo alternativa alla tradizionale apertura di posizioni sul sottostante. Quest'ultima da ben oltre un anno è costretta a fare i conti con i rischi e i pericoli di dumping.

Grazie al rally di Ripple, in molti ora pensano che gli spettri del 2019 possano finalmente cedere il passo a fiducia ed ottimismo. Lo scorso anno, infatti, è stato terribile per XRP. Senza andare troppo in la nel tempo, a dicembre la quotazione di Ripple era crollata fino a 0,18 dollari! La speranza è che la mossa di Binance possa rilanciare il prezzo di XRP.

Per la cronaca gli altri due motivi alla base del rally di Ripple sono la fiducia della comunità crypto-finanziaria sul fatto che il 2020 possa essere un anno positivo per tutte le criptovalute e il fatto che, in queste prime sedute del 2020, la variazione del prezzo di XRP sia stata migliore di quella del Bitcoin.

