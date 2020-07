Migliori criptovalute settimana 13 -18 luglio 2020: classifica previsioni

© Shutterstock

Non esiste solo il Bitcoin e allora quali saranno le migliori criptovalute nella settimana iniziata oggi 13 luglio

Ultimamente le criptovalute sembrano aver perso smalto rispetto ad alcuni mesi fa. Intendiamoci: non c'è stato alcun crollo ma i prezzi degli asset digitali a più alta capitalizzazione si muovono su un range decisamente stretto. Prendiamo ad esempio il Bitcoin: la criptovaluta regina si muove in area 9000 dollari dopo avere fallito in più di una occasione il rialzo verso i 10mila dollari. Anche XRP e Ethereum non registrano grandi sussulti in questo periodo.

Partendo da questo considerazione, può essere utile esplorare anche altre strade. Insomma quello che voglio dire è che il mondo delle criptovalute non si esaurisce solo al Bitcoin e alle altre a maggiore capitalizzazione. Ci sono tanti altri asset digitali in cui conviene investire.

In questo post di occuperemo specificatamente delle seguenti criptovalute: Algorand (identificabile con la sigla ALGO), Grin (GRIN) e Zcash (ZEC). Questi tre asset digitali potrebbero registrare variazioni di prezzo interessanti nella settimana in corso (dal 13 al 18 luglio).

Secondo George Kingslay è plausibile che nella settimana in corso la posizione delle tre criptovalute citate all'interno della comunità crittografica si rafforzino.

Ad esempio, per quello che riguarda GRIN, nella settimana iniziata oggi 13 luglio è previsto il passaggio alla versione v4.0.0. Tecnicamente quello che avverrà è un aggiornamento a livello di rete che non avrà effetti sulle monete GRIN memorizzate. Per Grin quella che avverrà sarà la terza hard fork di una serie pianificata di quattro.

Grandi novità, e possibili conseguenze sui prezzi, anche per Zcash. In questo caso in programma c'è l'aggiornamento sul blocco 903000. L'operazione, stando a quelle che sono le attese, dovrebbe avvenire il prossimo giovedì.

Per finire, la terza criptovaluta che nella settimana in corso potrebbe registrare i rialzi più forti è Algorand. La reta ospiterà il lancio del token Republic Note il prossimo 16 luglio. Obiettivo della società è quello di raccogliere 8.000.000 attraverso la vendita dell'asset digitale.

Per completezza nella tabella in basso riportiamo le criptovalute in questo momento più negoziate.

Criptovalute migliori scorsa settimana (6-11 luglio 2020)

Tra le tre criptovalute che si candidano essere le migliori nella settimana iniziata oggi 13 luglio, non ve ne è nessuna che ha registrato performance robuste la scorsa settimana, quella terminata l'11 luglio.

Le 5 criptovalute migliori della scorsa settimana sono state: VeChain, Dogecoin, Cosmos, Stellar e Aave. Impressionante il rally che queste crypto hanno messe a segno nella scorsa Ottava. Mediamente, infatti, il balzo è stato superiore al 40 per cento. Questo è un dato di cui tenere conto nella scelta delle criptovalute su cui investire.

Per completezza, ecco la classifica delle migliori criptovalute nella settimana terminata l'11 luglio:

Cosmos: + 57 per cento VeChain: +57 per cento Dogecoin: +56 per cento Aave: + 44 per cento Stellar: 44 per cento (qui trovi le previsioni Stellar 2020/2021 aggiornate)

Rialzi così forti potrebbero spianare la strada a prese di profitto. Il rischio, quindi, che queste criptovalute si muovano in passivo nella settimana dal 13 luglio è alto anche se non è da escludere un ulteriore apprezzamento dei valori (magari meno forte rispetto al precedente).