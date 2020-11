Dollaro Digitale: cosa è e quali sono le ultime novità

© Shutterstock

Anche la Federal Reserve punta a sviluppare una criptovaluta digitale: ecco a che punto è arrivato il processo

Oramai è ufficiale: tutte le banche centrale hanno in laboratorio la creazione di una valuta di stato digitale. Se in principio era solo la Cina a lavorare allo Yuan Digitale, adesso precisi input sullo sviluppo di una criptovaluta di stato arrivano anche dagli Stati Uniti. Avremo presto un Dollaro Digitale oppure gli Usa sono nettamente indietro rispetto ad altri paesi (Eurozona compresa visto che la BCE da tempo studia il lancio di un Euro Digitale?).

Prima di fare riferimento alle ultime notizie è bene capire precisamente quello di cui si sta parlando ossia cosa si intende con l'espressione Dollaro Digitale. Se l'incipit alla nascita di una criptovaluta di stato è senza dubbio rappresentato dal Bitcoin, è però fuori discussioni che con gli asset digitali di tutte le banche centrali il BTC non centri assolutamente nulla. Il Dollaro Digitale, quindi, sarà regolamentato dalla Federal Reserve e non ci sarà alcuna comunità autogestita degli utenti come è invece il caso del Bitcoin ma anche di tutte le altre altcoin. Diciamo che con il Dollaro Digitale, la FED riconosce si il ruolo e le potenzialità delle criptovalute ma assume su di se la regolamentazione immettendo sul mercato qualcosa che con le crypto tradizionali centra poco.

Dollaro digitale: le ultime news

La strada per l'introduzione del Dollaro Digitale è ancora lunga tuttavia, alcune importanti novità, hanno determinato un'accelerazione delle tempistiche.

Il presidente della FED di Dallas, Robert Kaplan, ha recentemente affermato che la Federal Reserve dev e immediatamente iniziare a lavorare su una moneta digitale. Nel corso di una conferenza organizzata da Bloomberg che si è tenuta il 10 novembre scorso, Kaplan ha usato testuali parole: "È fondamentale che la Fed si concentri sullo sviluppo di una valuta digitale nei prossimi mesi e anni."

Ora Kaplan non è un qualsiasi rappresentate della FED ma è membro del Federal Open Market Committee (FOMC) ossia del braccio operativo della Federal Reserve che si occupa espressamente di politica monetaria. Se un membro così di rilievo della FED si spinge a tanto, vorrà dire che nei programmi della Federal Reserve c'è davvero la creazione di un dollaro digitale.

Le parole di Kaplan non state un fulmine a ciel sereno nel senso che agli addetti ai lavori è perfettamente noto che la FED si stia da tempo interessando alla tecnologia blockchain. Un segnale su tutti: il mese scorso, il presidente della FED Jerome Powell aveva dichiarato che ben l'80 per cento delle banche centrali di tutto il mondo stava prendendo in esame i possibili vantaggi di una CBDC.

Ad oggi la Federal Reserve non ha dato alcuna indicazione sul dollaro digitale ma è invece risaputo che da tempo la banca centrale americana ha incaricato alcuni economisti di studiare nel dettaglio una eventuale operazione di questo tipo.

Insomma dopo lo Yuan Digitale e l'Euro Digitale, ci potrebbe anche essere un Dollaro in versione criptiovaluta.

