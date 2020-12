Comprare Bitcoin in silenzio: ecco cosa fanno i più grandi investitori al mondo

Tyler Winklevoss ha svelato il segreto dei più grandi investitori al mondo ed ecco cosa ha scoperto

Lo sai cosa stanno facendo i più grandi investitori al mondo proprio in questo momento? Comprano Bitcoin. E' questo il segreto che è stata svelato da Tyler e Cameron Winklevoss, fondatori dell'exchange di criptovalute Gemini.

Secondo i due manager per tutto l'anno alcuni volti noti della finanza tradizionale hanno comprato Bitcoin in grandi quantità. E' stato ad esempio questo il caso del miliardario Paul Tudor Jones e della società di business intelligence MicroStrategy.

In una recente intervista rilasciata alla CNBC, Tyler Winklevoss ha svelato la strategia seguita dai grandi investitori che decidono di comprare Bitcoin. Chi decide di acquistare BTC ha affermato il fondatore di Gemini è un investitore sofisticato. Si tratta di persone intelligenti che comprano Bitcoin in silenzio. "Non si tratta di FOMO" ha poi aggiunto Tyler nel corso dell'intervista. Secondo il manager è quella la più grande differenza rispetto al primo rally del Bitcoin. Allora, infatti, erano pochi grandi crypto- speculatori a investire in Bitcoin mentre adesso sono le grandi istituzioni internazionali che puntano sui crypto-asset.

A decidere di comprare Bitcoin in segreto quest'anno non sono stati solo la società MicroStrategy e Paul Tudor James ma anche tanti altri nomi noti della finanza tradizionale. Esempi sono stati Stanley Druckenmiller, Jack Dorsey di Square, MassMutual e Guggenheim Partners. Tutti questi miliardari e queste società hanno deciso di investire in Bitcoin con un obiettivo che è sempre lo stesso: puntare sulle criptovalute, intese come riserva di valore, per cercare in questo modo di avere un porto sicuro in un'epoca che è caratterizzata da una forte turbolenza finanziaria. Lo stesso suggerimento potresti seguirlo anche te investendo in Bitcoin attraverso il CFD Trading (qui la demo eToro).

Tra l'altro, Tyler W. ha anche rivelato che il Bitcoin viene spesso comprato assieme all'oro essendo una riserva di valore e fungendo come strumento di copertura contro l'inflazione. Questa tesi ha condivisa anche da Druckenmiller e Tudor Jones.

Ma i segreti di chi, in silenzio, ha deciso di comprare Bitcoin in modo massiccio non si fermano qui. Secondo Tyler Winklevoss ci sono alcune società quotate in boprsa come ad esempio Square o la stessa MicroStrategy che mettono i loro soldi in Bitcoin poichè sono preoccupate per il possibile arrivo di una forte ondata di inflazione a causa del forte allentamento monetario perseguito dalle banche centrali e del lancio di numerosi pacchetti di stimolo per contrastare i lockdown decisi da molti governi di tutto il mondo.

Infine la previsione personale: attualmente Tyler e Cameron Winklevoss vedono il Bitcoin ccome una riserva di valore emergente che sarà in grado di soppiantare l'oro. In pratica la capitalizzazione di Bitcoin potrebbe raggiungere i 9.000 miliardi di dollari. E' anche per questo motivo che non serve che il BTC "venga usato come valuta, la sua volatilità non ha alcuna importanza se effettivamente usato come riserva di valore".

