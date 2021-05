Oggi è il momento giusto per comprare Ethereum? Come investire dopo il crollo

E' una buona idea comprare Ethereum per approfittare degli attuali prezzi bassi? Tutto dipende da ciò che si aspetta per il futuro

Dopo il pesante ribasso registrato da Ethereum nelle ultime sedute, oggi molti trader si interrogano su quello che potrebbe avvenire nei prossimi giorni: è il momento giusto per comprare Ethereum? La domanda è tipica di situazione come quella in atto: dopo un crollo, infatti, i prezzi sono più bassi e quindi aprire una posizione al rialzo diventa un'ipotesi quantomeno da prendere in considerazione.

Operare in questo modo è una buona idea? In fondo non sta scritto da nessuna parte che dopo un grande crollo, ci debba essere in automatico un rimbalzo. Insomma, anche a causa della complessità della situazione attuale, tutte le ipotesi restano in campo.

Come si può vedere dal grafico in alto, la quotazione Ethereum oggi sembra essere in preda alla volatilità.

Mentre è in corso la scrittura del post, il prezzo di ETH registra un ribasso del 12 per cento dopo aver fallito un tentativo di recupero. E' plausibile che la volatilità sia destinata a restare alta.

Crollo Ethereum: cosa è successo?

Il crollo di Ethereum è stato una conseguenza della catastrofe che si è abbattuta nell'ultima settimane su tutto il mondo delle criptovalute. Mentre in tanti parlano di criptoapocalisse, riesumando gli spettri sulla fine dei crypto-asset e l'azzeramento del valore delle altcoin, i trader più lucidi già guardano al futuro. Sono loro che oggi si stanno chiedendo se è il momento giusto per comprare Ethereum dopo il crollo degli ultimi giorni. Per rispondere a questa domanda è necessario capire cosa è successo alle criptovalute in generale e a ETH nel caso specifico.

Ieri il prezzo di Ethereum è crollato del 40 per cento scendendo vicino ai 2 mila dollari. Il movimento ribassista è stato peggiore rispetto a quello che ha interessato il Bitcoin. Anche il BTC ha subito un pesante sell-off ma il suo passivo è arrivato al 30 per cento.

Vero è che altre criptovalute molto di moda nelle ultime settimane, come ad esempio il Dogecoin, hanno registrato ribassi superiori a quelli di ETH, tuttavia, restando solo tra le valute digitali a più alta capitalizzazione, è Ethereum che esce peggio dal disastro di ieri.

Questo è un primo motivo che induce a pensare che oggi possa essere il momento giusto per comprare Ethereum a prezzi bassi. Non esistendo certezze assolute, però, è consigliabile operare con prudenza e soprattutto aiutarsi con tutti quegli strumenti che in casi come questo possono rivelarsi molto utili.

Soprattutto se sei un investitore principiante che intende sfruttare l'attuale momento per entrare sul mercato, replicare le mosse dei traders migliori può essere molto utile.

Sui motivi che hanno portato al crollo di Ethereum tanto si è detto. La decisione della Banca Centrale Cinese di non autorizzare i servizi in criptovaluta, ha determinato il crollo del Bitcoin (qui un'analisi completa) e, a cascata, di tutte le altre altcoin.

E adesso, cosa c'è da attendersi?

Cosa c'è da aspettarsi a questo punto? La Cina è il principale luogo di estrazione di Bitcoin al mondo. L'introduzione delle restrizioni potrebbe rendere difficile estrarre criptovaluta. Ciò può avere delle conseguenze negative per la redditività del settore. Questo discorso riguarda il BTC ma, a cascata, interessa tutto il settore delle valute digitali. Ethereum, e le altre criptovalute, non sono normalmente usati per le transazioni e quindi sono supportate solo dalla fiducia.

Di conseguenza se un grande sostenitore del settore come Elon Musk annuncia che le Tesla non si possono più pagare in Bitcoin e la la Cina blocca le transazioni, allora diventa difficile vedere la luce almeno nel breve termine. E' per questo che, oggi più che mai, è assolutamente necessario mantenere un approccio molto prudente.

In precedenza abbiamo fatto riferimento al broker eToro come intermediario da usare per investire su Ethereum. Un'alternativa per fare trading su ETHUSD è IQ Option (leggi qui la recensione completa). Questo broker non ti consente di comprare ethereum in senso fisico (non essendo un exchange) ma ti permette di operare attraverso i CFD.

Momento giusto per comprare Ethereum: cosa dice l'analisi tecnica

E l'analisi tecnica, dal canto suo, cosa dice? E questo o no il momento gusto per comprare Ethereum? Quando si parla di livelli tecnici, è assolutamente necessario considerare che il prezzo di ETH è salito fino al 12 maggio, raggiungendo in quella data il nuovo record a 4380 dollari. Successivamente (e nel giro di pochi giorni) i valori sono crollati a picco.

Graficamente la discesa ha per adesso testato in area 2950 la media mobile esponenziale a 100 giorni. Leggeremento sotto quel livello, in area 2850 dollari, si può collocare il 50 per cento del ritracciamento del rialzo dai minimi della fine di febbraio. Se il crollo che Ethereum ha segnato nelle ultime ore si dovesse limitare a questi livelli, allora esso potrebbe ancora essere catalogato come una fase correttiva temporanea della salita precedente.

Viceversa se ci dovessero essere discese sotto quota 2850 dollari, allora ci sarebbe un aumento del rischio di essere in presenza di una inversione di trend di breve termine. In questa seconda ipotesi, il prezzo di Ethereum potrebbe tornare in area 1500 dollari.

Nello scenario rialzista, solo con la presenza di recuperi capaci di portare il valore di ETH sopra i 3700 dollari, si potrebbe riaprire la porta ad una ripresa del trend ascendente. In tal caso non è da escludere che possa esserci anche un aggiornamento del record storico di Ethereum oltre quota 4400 dollari.

Una view simile può essere sfruttata operando con i CFD.

E' una buona idea comprare Ethereum adesso?

Alla luce di quanto abbiamo detto in precedenza, non ci sono dubbi sul fatto che se non torna il sereno sul Bitcoin, è difficile che le altre criptovalute, come Ethereum, possano risalire. Il fatto però che ETH ieri abbia subito un crollo peggiore di quello del Bitcoin, induce a pensare che, la sua risalita possa essere più rapida. Logicamente devono esserci le condizioni affinchè ciò si possare realizzare.

Attenzione comunque a ridurre la questione al destino del Bitcoin. In altre parole non è detto che il momento migliore per comprare Ethereum sia quando il BTC torna di forza a salire.

Ci sono delle buone ragioni a supporto dell'investimento rialzista su ETH che vanno oltre il Bitcoin. Lo spazio crittografico registra una forte espansione e ci sono tutta una serie di opportunità da attendersi nell’ecosistema di Ethereum. Da tenere in considerazione anche la crescita della DeFi, degli NFT e di tutta una serie di offerte che possono spingere in avanti Ethereum.

In conclusione: se ritieni che Ethereum abbia le carte in regola per crescere nel futuro, comprare adesso dopo il crollo di ieri, e quindi approfittare dei prezzi bassi, può essere una buona idea.