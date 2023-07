Afflussi record di capitali nei derivati crypto su Bitcoin: il mercato tradizionale prende il volo

Negli ultimi tempi, abbiamo assistito a un notevole aumento dei capitali investiti nei derivati crypto su Bitcoin sugli exchange, in particolare su Bitcoin.

I dati appena pubblicati sul blog ufficiale di CoinShares, una società europea specializzata in asset digitali che ha emesso diversi derivati crypto, confermano questa tendenza. Negli ultimi quattro settimane, gli afflussi netti di capitali hanno raggiunto complessivamente la cifra di 742 milioni di dollari, con un’attenzione particolare rivolta a Bitcoin. Questa serie di afflussi rappresenta la maggiore registrata dall’ultimo trimestre del 2021, con un notevole aumento di 137 milioni di dollari solo la scorsa settimana.

Tutto ciò è stato stimolato dalla notizia della richiesta presentata da BlackRock per l’emissione di un ETF basato su Bitcoin spot, il che ha portato a un rialzo del prezzo di BTC oltre i 30.000 dollari.

I diversi tipi di derivati crypto disponibili sul mercato

Oltre ai classici contratti futures e opzioni, che si possono trovare anche sugli exchange crypto, i dati di cui sopra si riferiscono a quei derivati scambiati sulle borse tradizionali. Tra questi, i principali sono rappresentati dai fondi, come ETF, ETN o ETP, e dai titoli come il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Questi prodotti finanziari derivati consentono agli investitori di assumere posizioni sul prezzo di Bitcoin e delle criptovalute utilizzando le piattaforme tradizionali di trading in borsa che già conoscono. Sono pensati principalmente per un pubblico che, in generale, non opera sui mercati crypto. Oltre ai prodotti offerti da CoinShares e Grayscale, vanno menzionati anche quelli di 21Shares, ProShares, Purpose e altri. Molti di questi sono disponibili sulle borse europee, mentre altri sono negoziati sulle borse statunitensi o canadesi.

Complessivamente, nei sette giorni scorsi, sono stati investiti 137 milioni di dollari netti su questi prodotti, mentre nell’arco di 30 giorni l’investimento è stato di 276 milioni di dollari. Da inizio anno, gli investimenti complessivi hanno superato i 500 milioni di dollari.

Sebbene questi numeri potrebbero non sembrare straordinari se confrontati con i volumi giornalieri di scambio dei derivati sugli exchange crypto, è importante sottolineare che si tratta di capitali netti investiti, e non di volumi di scambio. Inoltre, va notato che nello stesso periodo gli investimenti netti in BTC e token sugli exchange crypto hanno raggiunto i minimi del 2023, il che conferisce ancora più significato ai dati sopra menzionati.

Bitcoin e altcoin: i derivati crypto su cui si concentrano gli investimenti

Tuttavia, il dato più interessante riguarda le criptovalute sui cui derivati sono stati investiti i capitali maggiori. Nei derivati di BTC negoziati sulle borse tradizionali sono stati investiti 140 milioni di dollari negli ultimi sette giorni, 277 milioni negli ultimi trenta e 571 milioni dall’inizio dell’anno.

Queste cifre superano addirittura l’investimento complessivo perché su altri derivati crypto, come quelli basati su ETH (Ethereum) o ADA (Cardano), gli investimenti sono risultati negativi. Praticamente tutti gli afflussi di capitali si sono concentrati esclusivamente sui derivati di Bitcoin.

È possibile che questa tendenza possa cambiare un po’ a seguito della storica decisione della scorsa settimana del tribunale di New York riguardo a XRP, ma non sorprende affatto che gli investitori tradizionali siano principalmente interessati a Bitcoin. Questo perché riconoscono ormai il ruolo chiaro che Bitcoin svolge nel sistema finanziario globale, ovvero quello di protezione contro politiche monetarie troppo espansive da parte delle banche centrali.

È interessante notare che anche gli investimenti nei derivati short sul prezzo di BTC sono stati negativi nello stesso periodo, il che indica chiaramente che i mercati tradizionali non si aspettano una diminuzione del prezzo di Bitcoin nel breve o medio termine.

Il successo dei derivati crypto tradizionali su Bitcoin

Nonostante i numeri sopra menzionati possano sembrare modesti, il 2023 si sta rivelando un anno di grande successo per questi prodotti finanziari. Mentre gli investitori e soprattutto gli speculatori sono presenti negli exchange crypto da molti anni, sembra che i derivati crypto sulle borse tradizionali stiano vivendo un vero e proprio boom solo ora.

Infatti, i volumi di scambio dei prodotti di investimento in asset digitali rimangono ben al di sopra della media, con un totale di 2,3 miliardi di dollari solo nella scorsa settimana sulle borse tradizionali. Inoltre, la stragrande maggioranza degli investimenti si è registrata negli Stati Uniti e in Canada, mentre i mercati europei sono stati più tranquilli in questo senso.

Tutto ciò è avvenuto nonostante la lotta della Securities and Exchange Commission (SEC) americana contro le altcoin e gli exchange crypto. Anzi, è possibile che tale battaglia abbia favorito proprio questo particolare tipo di derivati, che vengono scambiati sulle borse tradizionali anziché sugli exchange crypto, e soprattutto Bitcoin rispetto alle altcoin.

Nel caso in cui la SEC approvasse un ETF come quello proposto da BlackRock, tutte queste cifre potrebbero aumentare considerevolmente nel complesso, rendendo Bitcoin protagonista anche sulle borse tradizionali.

