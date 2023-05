Binance sospende temporaneamente i depositi di token Multichain per ritardi nelle transazioni

Binance, il più grande exchange al mondo per volume di transazioni, ha temporaneamente sospeso i trasferimenti di wrapped tokens attraverso il ponte Multichain a causa dei ritardi di diversi giorni nei tempi di elaborazione delle transazioni.

Infatti proprio nel pomeriggio di ieri, 25 maggio, l’exchange ha sospeso i depositi di dieci token collegati a Binance Chain, Ethereum, Avalanche e Fantom.

Secondo DeFiLlama, Multichain ha depositi per un valore di 1,52 miliardi di dollari bloccati per le provviste di liquidità. Gli eventi di questa settimana hanno causato una leggera diminuzione del suo valore totale bloccato (TVL), passando da 1,6 miliardi di dollari a 1,52 miliardi di dollari.

We’ll be temporarily suspending deposits for the following bridged tokens-network while we await clarity from the Multichain team.



POLS-BSC

ACH-BSC

BIFI-FTM

SUPER-BSC

AVA-ETH

SPELL-AVAXC

ALPACA-FTM

FTM-ETH

FARM-BSC

DEXE-BSC



Deposits of the above assets on other networks are… — Binance (@binance) May 25, 2023

“Temporaneamente sospendiamo i depositi per i seguenti token-bridge in attesa di chiarimenti da parte del team di Multichain”, ha scritto Binance via Twitter.

Un asset Multichain ‘wrapped’ viene bloccato in un nodo di Calcolo Multi-Parte (MPC) sulla catena di origine e successivamente un asset wrapped corrispondente viene creato sulla catena di destinazione. Un nodo MPC è un gateway digitale controllato da portafogli specifici, la cui chiave privata è divisa, crittografata e condivisa tra diverse parti.

Gli utenti hanno segnalato problemi legati a Multichain’s zkSync, Kava e al ponte Polygon zkEVM, in cui i trasferimenti verso queste reti sono bloccati dal 21 maggio.

While most of the cross-chain routes of Multichain protocol are functioning well, some of the cross-chain routes are unavailable due to force majeure, and the time for service to resume is unknown. After service is restored, pending transactions will be credited automatically.… — Multichain (Previously Anyswap) (@MultichainOrg) May 24, 2023

Il team di Multichain ha comunicato agli utenti tramite un post su Twitter che “le transazioni in sospeso saranno accreditate automaticamente” e che stanno elaborando un piano di compensazione per gli utenti interessati.

Il co-fondatore di Multichain, DJ Qian, ha dichiarato nella mattinata di ieri di essere anche in contatto con il CEO del progetto di bridge per risolvere il problema.

