Bitcoin, battuta d’arresto per i fondi BTC, fiducia degli investitori in calo?

In questo momento di incertezza che il mercato delle criptovalute sta vivendo abbiamo modo di osservare alcune dinamiche indubbiamente degne di attenzione. In particolare l’ultimo rapporto di CoinShares rivela che i grandi fondi di asset digitali stanno perdendo investitori.

I soldi vengono ritirati dai grandi fondi crypto mentre il sentiment degli investitori sembra cambiare e l’intero mercato degli asset digitali si indebolisce.

La scorsa settimana, gli investitori hanno ritirato oltre 54 milioni di dollari dai grandi fondi di asset digitali per la quarta settimana consecutiva, ha affermato la società di asset digitali CoinShares in un rapporto pubblicato lunedì. I capitali sono stati prelevati da grandi fondi destinati agli investitori accreditati come Grayscale, 3iQ e 21 Shares.

📊 This week in #Crypto Monday by @jbutterfill :



📍 #Euro area inflation & #GDP data to watch this week.



📍 Expected #dollar weakness may be supportive for $BTC.



📍 Staked $ETH investors are likely to withdraw after #Lido V2 upgrade.



Gain insights in the video! 👇 pic.twitter.com/PWow4fnjgK — CoinShares (@CoinSharesCo) May 15, 2023

Questo avviene mentre il prezzo di Bitcoin (BTC) subisce una battuta d’arresto: il prezzo dell’asset digitale più grande per capitalizzazione di mercato era scambiato a 26.862 dollari al momento della scrittura, in calo di oltre il 10% negli ultimi 30 giorni, secondo CoinGecko.

Dopo aver superato i 30.000 dollari per la prima volta in 10 mesi ad aprile, l’asset ha faticato a mantenere tali livelli. Tuttavia, è ancora significativamente più alto rispetto all’inizio dell’anno, quando era scambiato a 16.615 dollari. La sua capitalizzazione di mercato attuale si attesta a 520 miliardi di dollari, avendo perso 10 miliardi in poco più di 24 ore, ed è decisamente al di sotto del trilione di dollari che aveva raggiunto nel novembre 2021.

E gli investitori non sono molto ottimisti in questo momento, secondo CoinShares: coloro che hanno ritirato denaro la scorsa settimana erano principalmente concentrati su Bitcoin, con la criptovaluta più grande che rappresenta l’80% di tutti i flussi di uscita cripto nel periodo, per un totale di 38 milioni di dollari.

La società ha aggiunto che alcuni soldi sono stati investiti in altcoin. “Sono stati registrati ingressi su otto diversi asset altcoin, il che suggerisce che gli investitori stanno diventando più avventurosi”, ha evidenziato il rapporto di lunedì. Le altcoin includono Cardano, Tron e Sandbox.

Goldman Sachs ha affermato separatamente in un rapporto di questo mese che gli investitori facoltosi stanno perdendo interesse per le criptovalute.

Ma Bloomberg ha riferito domenica che, poiché il rischio di un default del debito negli Stati Uniti è più alto che mai, un sondaggio tra gli investitori mostra che Bitcoin è considerato un bene rifugio preferito rispetto al dollaro statunitense, allo yen o al franco svizzero.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!