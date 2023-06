Bitcoin: le previsioni sul prezzo sono sempre più incerte. Ecco perché

L’andamento del prezzo di Bitcoin (BTC) si presenta estremamente incerto, con previsioni a medio e breve termine che non offrono una chiara direzione. Un elemento centrale di questa incertezza è rappresentato dall’oscillazione del prezzo intorno alla media mobile a 200 settimane (200WMA), che attualmente si attesta intorno ai 26.500 dollari.

All’inizio dell’anno, la 200WMA si posizionava intorno ai 24.400 dollari, ma nel corso del 2023 ha costantemente registrato un’ascesa. Ad esempio, all’inizio di febbraio era leggermente al di sotto dei 24.800 dollari, mentre all’inizio di marzo aveva già superato i 25.100 dollari. È interessante notare che al picco massimo del prezzo del Bitcoin, nel novembre 2021, la 200WMA si attestava poco sopra i 17.100 dollari.

The LTF bull case for #Bitcoin:



Predator is Green on the hourly and there is *just* bullish momentum on PMO.



Funding Rates are also starting to decline a very small amount.

Nei primi giorni di maggio, per la prima volta nella storia, la 200WMA ha superato la soglia dei 26.000 dollari, per poi raggiungere i 26.300 dollari a giugno. Attualmente si posiziona intorno ai 26.400 dollari. Pertanto, il prezzo attuale non solo si mantiene leggermente sopra la 200WMA, ma da metà maggio oscilla attorno a questa soglia. In altre parole, la 200WMA è diventata il punto di riferimento per il prezzo del Bitcoin, e attualmente si trova ai massimi storici.

L’incertezza domina i mercati e si registrano previsioni contrastanti sul prezzo del Bitcoin. Al momento, sembrano essere equiprobabili le possibilità che il prezzo del Bitcoin salga, scenda o continui a lateralizzare nel breve o medio periodo. Alcuni osservano che il rapporto Long/Short continua a crescere, suggerendo una prospettiva ribassista. Tuttavia, ci sono altri indicatori che indicano una tendenza rialzista nel breve termine.

The LTF bear case for #Bitcoin:



The Long/Short ratio is continuing to increase.



We are currently sitting right on the 200WMA.



The US market tends to sell when they wake up, especially if there's more negative news.

Focalizzandosi ancora sulla 200WMA, si può notare che in passato il prezzo del Bitcoin non ha mai sostato per lunghi periodi al di sotto di questa soglia. Inoltre, considerando che la 200WMA del prezzo del BTC è in costante crescita praticamente da sempre, sebbene con ritmi diversi, si potrebbe supporre che le probabilità siano maggiori per un’ulteriore crescita nel medio termine.

Infatti, il periodo più lungo in cui il prezzo del Bitcoin è rimasto al di sotto della 200WMA è appena terminato, compreso tra luglio 2022 e marzo 2023, sebbene con alcune brevi eccezioni. Negli anni precedenti, il prezzo si era mantenuto al di sotto di questa soglia per al massimo due mesi. Dopo essere rimasto al di sotto per un periodo così prolungato negli ultimi mesi, non è un caso che il prezzo sia risalito e, da quasi due mesi, non scenda più al di sotto della 200WMA per periodi prolungati.

Dato che la situazione attuale non è chiara, alcuni suggeriscono di osservare attentamente l’evoluzione del mercato per comprendere meglio la direzione che prenderà il prezzo del Bitcoin.

La compressione del prezzo di Bitcoin (BTC) nel corso del 2023 ha portato a una fascia di oscillazione molto stretta a partire dal 12 maggio. In due occasioni, alla fine di maggio e pochi giorni fa, il prezzo ha tentato di rompere questa fascia, ma entrambi i tentativi sono falliti nel giro di pochi giorni.

Escludendo i picchi, questa fascia si situa tra i 26.200$ e i 27.300$, leggermente al di sopra della media mobile a 200 settimane (200WMA). Dato che ormai è quasi un mese che il prezzo di BTC oscilla all’interno di questa fascia, ad eccezione dei due brevi tentativi falliti di uscirne, è evidente che si trova in una fase di compressione dalla quale prima o poi emergerà.

$BTC / $USD – Update



This is the structure i am currently going by on #Bitcoin and i remain out of a position while we are mid range



No point rushing nay entries when things are not crystal clear. We had a good short before, now we prepare for the next entry

La questione è che ci sono opinioni divergenti riguardo alla natura di questa fase di compressione. Alcuni sostengono che sia discendente, mentre altri affermano che stia seguendo il modello dei cicli passati e si stia preparando per un’impennata. Ciò che è evidente è che sembra piuttosto insolito che il prezzo continui a mantenersi laterale per un periodo prolungato all’interno di una fascia così stretta, ma non è affatto chiaro quale direzione prenderà una volta superata questa fascia.

Un fattore interessante da considerare è il grado di liquidità che circola sui mercati finanziari e che influisce sempre di più sul prezzo di Bitcoin. Da diversi mesi, questa liquidità è diminuita principalmente a causa delle politiche monetarie restrittive della Federal Reserve (Fed). A partire dall’inizio di giugno, il Dollar Index (DXY) ha smesso di crescere, a differenza di quanto accaduto a maggio, e negli ultimi giorni ha addirittura iniziato a scendere leggermente.

Confrontando il grafico dell’indice DXY con quello del prezzo di BTC nel 2023, emerge una correlazione inversa: quando il DXY scende, il prezzo di BTC sale e viceversa. Ciò potrebbe indicare segnali interessanti.

Ad esempio, a maggio il DXY è salito mentre il prezzo di BTC è sceso, mentre a metà marzo il DXY è sceso e il prezzo di BTC è salito. Considerando l’ipotesi che il DXY possa continuare a scendere a giugno, è possibile che la liquidità in dollari sui mercati finanziari stia aumentando leggermente, il che potrebbe favorire il prezzo di Bitcoin.

