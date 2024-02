Bitcoin supera quota 49.000$, ma le previsioni dicono che salirà ancora?

In questi giorni abbiamo assistito a una rapida ripresa di Bitcoin, con il prezzo che ha superato i 49.000 dollari, ma quali sono ora le previsioni? Ci sono diversi esperti che indicano prospettive alquanto interessanti per quel che riguarda il trend di prezzo della prima crypto per capitalizzazione di mercato. Proviamo a consultarne alcune.

Bitcoin continuerà a salire dopo aver superato i 49k?

Uno degli esperti che hanno recentemente condiviso le proprie previsioni è il trader e imprenditore Mirko Castignani. Stando a quanto riportato da CoinTelegraph. secondo Castignani, una volta superata quota 49.000$ Bitcoin potrebbe crescere ancora fino a raggiungere nuovi picchi di prezzo, quindi sembra che si possa confermare l’impressione generale che il 2024 andrà a riservare alcune soddisfazioni ai trader di BTC.

L’esperto, nel condividere la sua analisi, ha ricordato che ci sono almeno due eventi importanti che stanno influenzando positivamente il prezzo di Bitcoin: da una parte abbiamo la recente approvazione degli ETF Bitcoin spot negli Usa, e dall’altra abbiamo l’evento dell’halving ormai alle porte, con il quale si dimezzano le ricompense per i miner.

Non dimentichiamo che gli halving di Bitcoin che ci sono stati in passato hanno sempre preceduto interessanti movimenti di prezzo che hanno fatto crescere il valore di BTC, e questa volta l’evento dell’halving arriva in un momento importante viste le novità sugli ETF.

Bitcoin a 70.000$: le ipotesi su Deribit

Anche il noto exchange specializzato in derivati crypto, Deribit, sembra confermare, in modo più o meno indiretto, che per Bitcoin si va verso un trend rialzista. Si parla sempre con maggior convinzione di una Bull Run ormai alle porte, e alcuni dati raccolti da questo exchange lo confermerebbero.

Su Deribit infatti, durante il fine settimana, hanno iniziato a comparire diverse call a 65.000$ e 70.000$. Alcune persino a 75.000$. Ma cosa significa? Diciamo anzitutto che stiamo parlando di scommesse, cioè ipotesi che vengono formulate da alcuni trader che sulla base di esse sono disposti a mettere in gioco il proprio denaro.

Arrivano conferme anche da Kelly Greer, di Galaxy, che riferisce di una concentrazione di open interest attorno al valore di 50.000$, con flussi di chiamate fino a 75.000$ per le opzioni in scadenza da aprile a giugno.

Si ritiene probabile che, dal momento che il prossimo halving di Bitcoin sarà ad aprile, sia proprio quello il punto di approdo dell’attuale mini-bull run. Insomma, il quadro appena descritto altro non indica che la tendenza, da parte di molti trader, ad essere disposti a pagare un premio per aprire queste posizioni.

In altre parole non sono pochi, oggi, i trader che si dimostrano piuttosto convinti del trend rialzista di Bitcoin nelle prossime settimane.

