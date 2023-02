Bitcoin Taproot: adozione record, c’è correlazione con rally BTC?

Il prezzo del Bitcoin ha registrato nella giornata di ieri una fiammata molto significativa portandosi sopra i 25mila dollari prima di invertire la rotta e bruciare, nel giro di pochissimo tempo, gran parte dei guadagni messi a segno. Questa mattina la quotazione Bitcoin è attestata in area 23600 dollari, comunque sopra i 22200 dollari della mattinata del 15 febbraio da cui ha poi avuto inizio il rally che ieri raggiunto il suo apice con i prezzi ad oltre 25mila dollari.

Mentre i traders rialzisti ieri gongolavamo per il successo dei loro trade, gli analisti si interrogavano sui motivi alla base di una simile fiammata che, sia pure per un attimo, ha davvero fatto rivivere i vecchi tempi.

Una delle spiegazioni più interessanti che abbiamo trovato in rete riguarda la possibile correlazione dei rally dei prezzi con le novità su Bitcoin Taproot. Per chi non lo sapesse Taproot è un aggiornamento di sistema della rete Bitcoin che, per gli esperti, dovrebbe consentire a tutto l’ecosistema BTC di rendere più efficienti alcune funzionalità. In particolare Taproot dovrebbe consentire un miglioramento dei sistemi di privacy (dovrebbero diventare più competitivi rispetto ad altri ecosistemi moderni), dalla scalabilità (che oggi è permessa solo da ecosistemi di ultima generazione) e della sicurezza (oramai imprescindibile anche alla luce degli scandali della scorsa estate).

Ebbene cosa centra questa questione tecnica con il boom del prezzo del Bitcoin? In pratica fin dal primo istante del lancio di Taproot, la nuova funzionalità ha registrato un picco di utilizzo e proprio questo boom ha consentito ai valori del Bitcoin di salire anche oltre i 25mila dollari. Lo vedremo meglio nel prossimo paragrafo.

Effetti adozione di Taproot sul Bitcoin

Molto interessante è il timing. Dal 16 febbraio l’adozione di Taproot di Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo del 13 per cento dopo che la settimana precedente i valori erano rimasti attestati ad una sola cifra. In particolare nella settimana dell’8 febbraio l’adozione era ferma ad appena il 5 per cento su una media mobile di 7 giorni.

A mettere in evidenza questo aspetto sono stati la piattaforma di analisi crittografica Glassnode e Will Clemente, il fondatore della società di ricerca Reflexivity Research.

Vale la pena ricordare che l’uso di di Taproot sulla blockchain di Bitcoin è coinciso con la crescente popolarità di Ordinals sulla rete. Tecnicamente, infatti, il protocollo Ordinals utilizza Taproot per includere i dati relativi alle transazioni BTC. Ordinals consente agli utenti di allegare elementi come immagini alle transazioni BTC, con la conseguente introduzione di token non fungibili (NFT) sulla blockchain di Bitcoin. Con la crescente domanda di NFT, Taproot ha registrato parallelo aumento significativo del suo utilizzo.

Il protocollo Ordinals è scaturito dagli aggiornamenti del soft fork della rete Bitcoin, Segregated Witness (SegWit) e Taproot, che sono stati rilasciati rispettivamente nel 2017 e nel 2021.

L’adozione di Taproot è significativa per Bitcoin visto e considerato che figura tra gli aspetti più peculiari della rete. E in effetti Taproot può essere considerato una parte fondamentale dell’ecosistema Bitcoin visto che punta a migliorare la scalabilità e la privacy della blockchain mantenendo inalterato sia il decentramento che i livelli di sicurezza.

Tra l’altro la funziona Taproot offre anche elementi di privacy avanzati come ad esempio l’aggregazione di Schnorr Signature e il blocco dell’output virtuale. Tutte queste funzionalità permettono di realizzare transazioni sicure ed economiche consentendo agli utenti di combinare più input in un unico output e al contempo di dare un taglio alle commissioni di transazione.

Come si muoveranno ora i prezzi del Bitcoin?

E’ palese che Bitcoin ha registrato una maggiore dinamicità grazie all’ adozione di Taproot. Sfruttando questo assist la criptovaluta a più alta market cap sembra essere riuscita a superare la paura per la stretta monetaria imposta dalla FED.

La cosiddetta fase di recessione del Bitcoin potrebbe quindi davvero essere arrivata alla fine. Vero è che la fiammata è rientrata tuttavia il fatto che i prezzi stiano restando sopra i 23500 dollari è certamente significativo. Tra l’altro le previsioni Bitcoin 2023 sono incoraggianti e questo non è un elemento di poco conto.

L’analisi tecnica sul prezzo del Bitcoin considerando come frame temporale un giorno è positiva e questo dimostra che c’è una view ottimistica sulla criptovaluta. Come si può vedere dallo strumento grafico in alto ci sono 13 buy, 9 neutral e solo 2 sell. Questa è una buona notizia che può essere sfruttata in ottica investimento da chi ritiene che il valore del BTC sia destinato a salire ancora.

Tornando alla possibile evoluzione del Bitcoin, visto che ieri il prezzo del BTC ha messo la retromarcia dopo essersi affacciato per pochissimo sopra i 25 mila dollari, si può ipotizzare che proprio questo livello possa essere la nuova area da tenere d’occhio. Con il Bitcoin sopra i 25mila dollari si aprirebbe la porta a possibili ulteriori allunghi.

