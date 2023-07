CEO di BlackRock: Bitcoin come “Oro Digitale” e asset internazionale

Larry Fink, CEO di BlackRock, ha recentemente fornito importanti osservazioni sul ruolo delle criptovalute nel contesto finanziario, definendole una sorta di “oro digitale” e identificando il Bitcoin (BTC) come un asset internazionale. Durante un’intervista a FOX Business, Fink ha discusso del potenziale delle criptovalute e del loro ruolo nei portafogli di investimento.

Secondo Fink, le criptovalute, in particolare il Bitcoin, possono agire come una forma digitalizzata dell’oro. Storicamente, l’oro è stato considerato una copertura contro l’inflazione e la svalutazione delle valute, offrendo agli investitori un rifugio sicuro durante periodi di incertezza economica. Fink ritiene che le criptovalute svolgano un ruolo simile, fornendo un mezzo di diversificazione e protezione dalle sfide presentate da singoli Paesi e le loro valute.

Bitcoin come un asset di importanza mondiale

Riferendosi al Bitcoin come un asset internazionale, Fink sottolinea il suo potenziale come riserva di valore globale. A differenza degli asset tradizionali legati a giurisdizioni specifiche, il Bitcoin supera i confini ed è accessibile a chiunque abbia una connessione a Internet. Questa natura internazionale lo rende un’opzione interessante per gli investitori che cercano una copertura contro i rischi geopolitici e le fluttuazioni valutarie.

In linea con la sua visione sulle criptovalute, BlackRock, la più grande società di gestione patrimoniale al mondo, ha recentemente presentato una richiesta per un exchange-traded fund (ETF) basato sul Bitcoin.

Un ETF consentirebbe agli investitori di ottenere esposizione al Bitcoin senza possedere direttamente la criptovaluta. Si tratterebbe di un veicolo di investimento regolamentato e accessibile per privati e istituzioni che desiderano partecipare al mercato degli asset digitali.

L’obiettivo di Larry Fink, in particolare per quanto riguarda la democratizzazione delle criptovalute, è condiviso anche da Nasdaq. L’operatore di borsa ha incluso un accordo di condivisione della sorveglianza (SSA) di Coinbase in una richiesta di ETF Bitcoin. Questo accordo mira a migliorare l’integrità del mercato e combattere le frodi, consentendo agli scambi di condividere informazioni di sorveglianza.

Un passo avanti per rendere le crypto più accessibili e sicure

Fink considera questa mossa un passo avanti per rendere le criptovalute più accessibili e sicure per un’ampia gamma di investitori. I suoi commenti riflettono la crescente accettazione e il riconoscimento delle criptovalute nel settore finanziario tradizionale.

Nonostante le discussioni ancora in corso sul loro valore a lungo termine e sulle questioni normative, figure di spicco come Fink e attori istituzionali come BlackRock stanno riconoscendo il potenziale degli asset digitali. Con l’evoluzione e la maturazione delle criptovalute, è probabile che un numero maggiore diistituzioni finanziarie tradizionali esplorerà i modi per incorporarle nelle proprie strategie di investimento.

Tuttavia, è importante notare che l’investimento in criptovalute, compreso il Bitcoin, comporta rischi significativi. Il mercato è altamente volatile e i prezzi possono subire forti oscillazioni.

Inoltre, l’incertezza normativa e i problemi di sicurezza rappresentano una sfida. Pertanto, gli investitori dovrebbero essere cauti e condurre ricerche approfondite prima di prendere qualsiasi decisione di investimento in questo settore.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!