Cos’è e come funziona un ETF su Bitcoin. Ecco vantaggi e svantaggi

Nel mondo finanziario, è emerso un nuovo strumento di investimento che sta attirando l’attenzione di molti: l’ETF su Bitcoin. BlackRock, la più grande azienda di gestione patrimoniale al mondo, ha recentemente depositato la registrazione del suo ETF presso la Securities and Exchange Commission (SEC), il principale organismo di regolamentazione degli Stati Uniti. Ma che cos’è esattamente un ETF su Bitcoin e come funziona?

Per comprendere l’ETF su Bitcoin, è necessario prima definire cosa sia un ETF in generale. Un ETF, o Exchange-Traded Fund, è un fondo d’investimento negoziato in Borsa che si comporta in modo simile a un’azione. È progettato per seguire la performance di un particolare asset o di un gruppo di asset, come azioni, obbligazioni, materie prime o valute. Gli ETF offrono agli investitori l’opportunità di ottenere un’esposizione a tali asset senza doverli possedere direttamente.

Un ETF su Bitcoin funziona seguendo lo stesso principio, ma si concentra esclusivamente sul Bitcoin come asset sottostante. Ciò significa che gli investitori possono ottenere un’esposizione ai movimenti di prezzo del Bitcoin senza dover possedere la criptovaluta direttamente. L’ETF su Bitcoin detiene Bitcoin per conto degli investitori e emette azioni che rappresentano il valore dei Bitcoin detenuti.

Vantaggi principali degli ETF su Bitcoin

Uno dei vantaggi significativi di un ETF su Bitcoin è la sua accessibilità a una gamma più ampia di investitori. A differenza dell’acquisto diretto di Bitcoin, che richiede conoscenze tecniche e la creazione di un portafoglio digitale, investire in un ETF su Bitcoin è semplice come acquistare azioni tramite un conto di intermediazione tradizionale.

Questa facilità di accesso riduce le barriere all’ingresso e consente agli investitori che potrebbero esitare a navigare nelle complessità degli scambi di criptovalute di partecipare ai potenziali benefici della crescita del Bitcoin.

Un ETF su Bitcoin offre anche agli investitori la possibilità di negoziare Bitcoin su exchange regolamentati, apportando un livello di sicurezza e supervisione che spesso manca su molti exchange di criptovalute. Questo quadro normativo offre agli investitori un senso di fiducia e protezione, poiché i loro investimenti sono soggetti a regole e tutele stabilite.

La creazione e la gestione di un ETF su Bitcoin coinvolge diversi attori chiave. Inizialmente, una società di gestione patrimoniale o un istituto finanziario propone la creazione di un ETF su Bitcoin agli organismi di regolamentazione, come la SEC negli Stati Uniti. La proposta deve soddisfare determinati criteri e affrontare un rigoroso processo di revisione prima di ottenere l’approvazione.

Una volta approvata, la società di gestione patrimoniale collabora con i depositari, che sono responsabili della custodia dei Bitcoin per conto dell’ETF. I depositari garantiscono la custodia sicura del Bitcoin e implementano solide misure di sicurezza per proteggerlo da furti o perdite. Questa partnership aggiunge un ulteriore livello di fiducia per gli investitori, poiché sanno che i loro Bitcoin sono nelle mani di depositari esperti e affidabili.

Quando gli investitori acquistano azioni di un ETF su Bitcoin, la società di gestione patrimoniale acquista Bitcoin sul mercato aperto e li tiene in riserva. Il numero di azioni emesse dall’ETF corrisponde alla quantità di Bitcoin detenuti, garantendo che ogni azione rappresenti una frazione specifica del totale dei Bitcoin detenuti. Con la fluttuazione del prezzo del Bitcoin, cambia anche il valore di ciascuna azione, consentendo agli investitori di guadagnare o perdere in base alla performance del Bitcoin.

Un livello di investimento diversificato e potenziali vantaggi

Un ETF Bitcoin offre un livello di diversificazione all’interno di un portafoglio di investimento tradizionale. Integrando il Bitcoin come classe di attività attraverso un ETF, gli investitori possono bilanciare il rischio e potenzialmente migliorare i rendimenti complessivi.

Questa diversificazione può essere particolarmente preziosa per coloro che desiderano aggiungere un’esposizione agli asset alternativi che presentano una bassa correlazione con gli investimenti tradizionali, come azioni e obbligazioni.

Un altro vantaggio di un ETF Bitcoin è la possibilità di sfruttare le strategie e gli strumenti di investimento esistenti. Le strategie di investimento tradizionali, come il dollar-cost averaging o il ribilanciamento, possono essere applicate anche agli ETF su Bitcoin. Gli investitori possono implementare piani di investimento sistematici, in cui investono una somma fissa a intervalli regolari, riducendo l’impatto della volatilità dei prezzi a breve termine e beneficiando potenzialmente di un apprezzamento a lungo termine.

Inoltre, un ETF Bitcoin può fungere da ponte tra il sistema finanziario tradizionale e il mondo delle criptovalute. Permette agli investitori istituzionali, che possono essere soggetti a vincoli normativi o requisiti di gestione del rischio, di ottenere un’esposizione al Bitcoin in un contesto che loro è familiare. Questo ponte può agevolare l’integrazione delle criptovalute nella finanza tradizionale e aprire la strada a ulteriori innovazioni e adozioni.

Potenziali svantaggi e rischi associati agli ETF Bitcoin

Tuttavia, è essenziale riconoscere i potenziali svantaggi e rischi associati agli ETF su Bitcoin. L’investimento in un ETF Bitcoin non garantisce la proprietà diretta del Bitcoin sottostante. Gli investitori devono fare affidamento sulla società di gestione patrimoniale e sui depositari per detenere e gestire il Bitcoin per loro conto. Nonostante siano state adottate misure per garantire la sicurezza, c’è comunque un elemento di fiducia coinvolto.

Inoltre, le decisioni normative e i cambiamenti nel panorama legale che riguardano le criptovalute possono influenzare la fattibilità degli ETF su Bitcoin. Gli organismi di regolamentazione possono imporre restrizioni o introdurre nuovi requisiti che influiscono sul funzionamento e la disponibilità di questi strumenti di investimento.

Gli investitori devono rimanere informati sul contesto normativo e considerare le potenziali implicazioni sulla loro strategia di investimento.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!