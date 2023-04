Dogecoin guida il rally delle meme coin con Pepe e Baby Doge

Mentre Bitcoin (BTC) è in ribasso questa settimana, una criptovaluta sta resistendo alla tendenza generale del calo dei prezzi degli asset digitali: Dogecoin (DOGE).

Si tratta dell’ottava criptovaluta per capitalizzazione di mercato e della prima meme coin, attualmente è in rialzo del +6% su base settimanale, ed ora viene scambiata a $0,088, secondo quanto riporta CoinGecko.

Inoltre, Dogecoin sta trainando le altre meme coin. Al momento della stesura, Baby Doge Coin (BABYDOGE) era salita del +40% in sette giorni, scambiando a $0,000000003402.

Il trend rialzista di DOGE innesca un forte incremento di prezzo per le altre memecoin

Anche altre meme coin sono in forte rialzo nell’ultima settimana, secondo i dati di CoinGecko. La meme coin del momento, PepeCoin (PEPE), è anch’essa in forte crescita, anche se i dati precisi sono un po’ limitati poiché la criptovaluta è stata lanciata solo il 17 aprile.

Un investitore in particolare è riuscito a trasformare $250 in $1,02 milioni in soli quattro giorni. In un momento di picco ieri, la nuova criptovaluta aveva registrato un aumento di valore del +240% in sole 24 ore.

Le meme coin sono asset digitali basati sui meme di Internet. Spesso non hanno alcuna utilità e sono altamente volatili. Sono esplose in popolarità nel 2020.

Dogecoin, che viene scambiato come DOGE, è stato lanciato nel 2013 da un gruppo di ingegneri come un omaggio scherzoso al meme “doge” di un cane Shiba Inu per prendere in giro la serietà del mondo Bitcoin.

Ma poi il CEO di Tesla, Elon Musk, ha iniziato a promuovere la criptovaluta su Twitter nel 2020 e ha visto un aumento di valore. Da allora, Musk ha sostenuto che la criptovaluta ha una funzione di pagamento.

Tra l’altro gli sviluppatori di DOGE hanno rilasciato una dichiarazione esclusiva al portale dedicato al mondo delle criptovalute, Decrypt, con la quale rivelano di aver collaborato per un breve periodo con Elon Musk per migliorare la criptovaluta.

L’imprenditore sudafricano ha persino suggerito l’idea che Dogecoin potrebbe diventare la valuta di Twitter. All’inizio di questo mese, in qualità di nuovo CEO del popolare social network, Elon Musk ha sostituito il logo di Twitter che rappresenta un uccellino blu con quello di Doge. Successivamente è stato nuovamente sostituito con il logo originale, ma nel frattempo il prezzo di Doge ha registrato un incremento del +20% come risultato.

Pesante correzione per Bitcoin e le altre crypto

Ma mentre osserviamo le sorprendenti performance di DOGE e delle altre memecoin, compresa la nuova PEPE, il resto del mercato delle criptovalute non se la passa affatto bene.

Si registra infatti una pesante correzione su tutte le criptovalute, a cominciare da Bitcoin (BTC), che dopo aver superato la soglia psicologica di 30 mila dollari per la prima volta in 10 mesi, si trova ora in ribasso del -3,5% su base settimanale, e viene scambiato al momento della stesura di questo post a 28.775$.

