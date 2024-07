Non date per scontata la view bullish su Ethereum - BorsaInside

Oramai è sulla bocca di tutti i crypto-trader: oggi 23 luglio sarà il primo giorno di quotazione degli ETF Sport Ethereum. Altrettanto noto è che i fondi a gestione passiva su Ether che avvieranno le negoziazioni saranno sei: il Fidelity Ethereum Fund, il Franklin Ethereum ETF, l’Invesco Galaxy Ethereum ETF, il VanEck Ethereum ETF e il 21Shares Core Ethereum ETF. Tutti questi gestori hanno già ottenuto a maggio il via libera SEC ai rispettivi moduli 19b-4 e anche tutti gli altri adempimenti previsti sono stati eseguiti. Insomma oramai è davvero solo questione di ore per vedere i primi sei ETF ETH in quotazione.

Ciò che è meno nota è invece la possibile reazione del mercato allo sbarco in borsa dei fondi. Se da un lato c’è chi afferma che gli ETF su Ethereum potrebbero dare grande visibilità alla seconda crypto per market cap spingendo il suo valore a oltre 5.000 dollari, dall’altro c’è chi, proprio in queste ore, lancia appelli alla prudenza invitando i trader a non lasciarsi troppo trasportare dall’euforia in quanto, dopo l’inizio delle quotazioni, il valore di Ether potrebbe addirittura ritracciare se non crollare.

Tra i maggiori assertori della view bullish su ETH c’è il CIO di Bitwise, Matt Hougan secondo il quale proprio l’arrivo degli ETF Ethereum potrebbe avere un effetto positivo su tutti gli altri token basati su ERC-20. Viceversa tra i pochi esperti più prudenti c’è Benjamin Cowen, trader di criptovalute e fondatore di Into The Cryptoverse, secondo il quale, una volta venuto meno l’hype per la novità ETF ETH, non è da escludere che nel giro di un trimestre, massimo un semestre, il prezzo di Ether si possa abbassare anche in modo sensibile.

Perchè il prezzo di Ethereum, senza hype-ETF, potrebbe calare?

Con un aumento dell’offerta di Ether al ritmo attuale, le probabilità che le quotazioni della seconda crypto per capitalizzazione di mercato possano calare sono destinate a salire. Secondo Cowen l’attuale aumento dell’offerta pari a circa 60.000 unità al mese, potrebbe di fatto riportarla entro dicembre ai livelli precedenti al merge del settembre 2022.

Per gli investitori più giovani ricordiamo che il merge fu quella operazione con cui avvenne il passaggio della blockchain Ether dal vecchio sistema di consenso Proof-of-Work al nuovo Proof-of-Stake. Dopo quella operazione tanto attesa, la crypto divenne deflazionistica a tal punto che nell’arco di tempo compreso tra il merge di settembre 2022 e l’aprile 2024, l’offerta si era contratta a 455 mila ETH. Dal mese di aprile in poi, però, l’offerta è salita di 150 ETH circa. Se tale ritmo dovesse proseguire, allora si potrebbe tornare ai livelli di oltre 2 anni fa.

Ha scritto Cowen nella sua analisi che se l’offerta di Ether dovesse continuare a salire di 60.000 ETH al mese, allora si ritornerà sui livelli del merge e gli effetti non tarderebbero a manifestarsi. Infatti se si dovesse creare una situazione simile a quella del 2016, allora il ribasso di Ethereum non potrebbe avere inizio prima del mese di settembre 2024. In pratica ci sarebbe tutto il tempo per esaurire l’hype creato dallo sbarco dei nuovi ETF su ETH spot, per poi imboccare la strada del ritracciamento.

Come sarà il prezzo di Ethereum a settembre?

Come si può vedere dal grafico in alto, il prezzo di Ethereum si muove in area 3500 dollari, in rialzo del 50 per cento da inizio anno e del 90 per cento anno su anno. Le previsioni Ethereum sono orientate al rialzo tanto che è opinione diffusa il fatto che il prezzo di ETH a settembre 2025 possa essere più alto di quello attuale. Il punto è che prima di imboccare la strada bullish, in un arco di tempo compreso tra 3 e 6 mesi, Ethereum potrebbe calare rispetto alle quotazioni attuali.

La valutazione prudenziale di Cowen non è comunque isolata. Appena pochi giorni fa, infatti, anche l’analista Leon Waidmann affermava che Ethereum sta facendo i conti con una vera e propria crisi dell’offerta tanto che i saldi sugli exchange sono calati del 1,2 per cento e ben il 39,3 per cento degli ETH appare bloccata negli smart contract. Secondo questo analista i trader non si starebbero neppure rendendo conto di quanto limitata sia l’offerta.

