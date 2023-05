I trader chiudono le posizioni short su Bitcoin a un ritmo record mentre il sentiment migliora

La scorsa settimana, gli investitori hanno ritirato 23 milioni di dollari chiudendo posizioni short su Bitcoin (BTC) ad un ritmo record, anche se il sentiment rimane decisamente negativo.

Infatti, i “bears” sembrano essere in circolazione, con tre settimane consecutive di sentiment negativo tra gli investitori istituzionali. Secondo un nuovo rapporto di CoinShares, i prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato deflussi di 54 milioni di dollari la scorsa settimana, migliorando rispetto ai 72 milioni di dollari della settimana precedente.

CoinShares è una società di investimento in asset digitali che segue l’attività di importanti prodotti negoziati in borsa, fondi comuni di investimento e trust over-the-counter (OTC), in criptovalute come Bitcoin, Ethereum e altre altcoin, e pubblica i suoi risultati in un rapporto settimanale.

Le maggiori pressioni di vendita arrivano da fuori gli USA, in particolare da Germania e Canada che registrano rispettivamente deflussi per 27 milioni e 20 milioni di dollari. La maggior parte dei deflussi è stata registrata dai fondi emessi da 3iQ Corp in Canada e CoinShares Physical in Europa.

Il responsabile della ricerca di CoinShares, James Butterfill, ha affermato che, mentre i volumi per l’intera industria delle criptovalute sono la metà di quelli dell’inizio del 2023, l’interesse per i prodotti di investimento è in aumento del 16% rispetto all’anno scorso a questo punto.

Tuttavia, nonostante i deflussi segnalino un’attività istituzionale, il prezzo di Bitcoin è rimasto ragionevolmente stabile con una perdita del 1,6% nell’ultimo mese, secondo Coingecko.

Il sentiment negativo degli investitori istituzionali e la diminuzione dell’interesse verso il mercato delle criptovalute

Il sentiment negativo degli investitori istituzionali nei confronti delle criptovalute sembra persistere per la terza settimana consecutiva. Nonostante il miglioramento delle uscite dalle posizioni short su Bitcoin, i deflussi dai prodotti di investimento in asset digitali sono ancora significativi.

Inoltre, una recente indagine di Goldman Sachs indica che l’interesse per il mercato delle criptovalute sembra diminuire tra gli ultra-ricchi. Tuttavia, è interessante notare che nonostante il calo di interesse, il prezzo di Bitcoin rimane abbastanza stabile, suggerendo che ci sia ancora una certa domanda per la criptovaluta.

Nell’ultima settimana, l’attività delle altcoin è stata scarsa, con Ethereum (ETH) che ha registrato deflussi per un valore di 2,3 milioni di dollari e Solana (SOL) che ha visto depositi per un valore di 3,4 milioni di dollari.

Quest’ultimo dato rappresenta il secondo maggior afflusso settimanale di capitale nei fondi basati su SOL nel corso degli ultimi dodici mesi. Nonostante le uscite di Ethereum, Solana ha attratto nuovi investimenti, dimostrando un certo interesse da parte degli investitori.

Un sondaggio condotto da Goldman Sachs conferma inoltre che l’interesse nel mercato delle criptovalute sembra diminuire tra gli ultra ricchi. Questa tendenza si riflette negli ultimi deflussi di capitali osservati nel settore, che possono essere interpretati come un segnale di un cambiamento di atteggiamento nei confronti delle criptovalute da parte di questa fascia di investitori privilegiati.

Al momento della stesura, tuttavia, nonostante i deflussi che segnalano l’attività istituzionale, il prezzo di Bitcoin è rimasto ragionevolmente stabile, subendo una perdita del -1,6% negli ultimi 30 giorni secondo Coingecko. Nonostante le incertezze e le uscite di capitale, Bitcoin sembra mantenere una certa solidità nel suo valore, dimostrando una resilienza che potrebbe indicare una fiducia persistente nel potenziale a lungo termine della criptovaluta.

