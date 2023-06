Jerome Powell si esprime a favore delle crypto al Committee on Financial Services del Congresso USA

Nell’audizione del governatore della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, presso lo US Committee on Financial Services del Congresso USA, sono state rilasciate diverse dichiarazioni pro-crypto che hanno attirato l’attenzione dei politici e dei mercati finanziari.

Durante l’audizione, Powell ha espresso la necessità di alzare i tassi di interesse per riportare l’inflazione al 2%, nonostante le preoccupazioni sollevate da alcuni politici riguardo agli effetti negativi sui debitori e sulle piccole imprese.

Tuttavia, le dichiarazioni più interessanti di Powell riguardano il settore delle criptovalute. In risposta alle domande dei politici, Powell ha affermato che la Federal Reserve considera le stablecoin come una forma di moneta, specialmente quelle completamente collateralizzate in dollari.

Questa dichiarazione è stata interpretata come un sostegno da parte della banca centrale USA alle stablecoin, con il loro potenziale di essere un’alternativa con lo stesso potere di acquisto del dollaro. Al tempo stesso Powell ha sottolineato che la Federal Reserve desidera partecipare al processo di regolamentazione delle stablecoin, poiché esse hanno un impatto significativo sui mercati finanziari.

Ancora più significativa è stata la dichiarazione di Powell riguardo alle criptovalute in generale. Il governatore della Fed ha infatti riconosciuto il potenziale delle criptovalute come una nuova classe di asset che potrebbe rimanere sui mercati a lungo termine. Questa affermazione ha avuto un impatto positivo sul mercato delle criptovalute, con il prezzo di Bitcoin (BTC) che ha registrato un aumento del +6,5% durante l’audizione di Powell e continuato a mantenersi intorno ai 30.000$.

È importante notare che il contesto attuale delle criptovalute è stato influenzato dalla recente azione della Securities and Exchange Commission (SEC) che ha preso di mira le criptovalute e gli exchange.

La SEC infatti sostiene che molte criptovalute siano security non registrate. Il punto è che in assenza di una regolamentazione specifica che definisca chiaramente la loro natura, alcune criptovalute sono considerate commodity mentre altre potrebbero essere classificate come security.

In Europa, ad esempio, è stata approvata la regolamentazione MiCA (Market in Crypto Asset regulation), che riconosce le criptovalute come una nuova classe di asset, eliminando l’incertezza sulla loro natura.

Le parole di Powell sembravano suggerire al Congresso di seguire l’esempio dell’UE e adottare regolamentazioni specifiche per le criptovalute. Queste dichiarazioni hanno contribuito all’aumento del prezzo del Bitcoin durante l’audizione, portandolo vicino ai massimi annuali del 2023.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!