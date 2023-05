La corsa del prezzo di Bitcoin (BTC) fa uscire MicroStrategy dal rosso per la prima volta in nove trimestri

MicroStrategy ha annunciato il suo primo utile netto in nove trimestri dopo aver sfruttato un beneficio fiscale legato alla propria posizione in Bitcoin (BTC).

MicroStrategy, il maggiore detentore pubblico di Bitcoin, ha registrato un profitto per la prima volta in nove trimestri grazie alla considerevole impennata del prezzo di BTC, che ha permesso all’azienda di beneficiare di un vantaggio fiscale.

La società enterprise sta accumulando Bitcoin dall’agosto 2020, ed esso ha contribuito significativamente all’esposizione negativa del bilancio dell’azienda. La società ha dovuto affrontare una perdita di valore del proprio patrimonio in Bitcoin, che si è tradotta in una voce di costo sul conto economico dell’azienda, riducendo di conseguenza i profitti segnalati.

Ma le cose sono cambiate alla fine del primo trimestre del 2023, quando il prezzo di Bitcoin ha registrato un’impressionante impennata del +70%. La società ha segnalato una perdita di valore del proprio patrimonio in Bitcoin pari a $189 milioni per il trimestre, in ribasso rispetto ai $197,6 milioni segnalati nel trimestre precedente.

Questo miglioramento ha anche permesso a MicroStrategy di rimborsare il proprio prestito di $205 milioni, garantito proprio dai propri Bitcoin, alla Silvergate Bank. L’azienda ha inoltre acquistato altri 7.500 BTC nel primo trimestre del 2023, portando il proprio totale di Bitcoin detenuti a 140.000 BTC.

Il prezzo medio di acquisto del proprio patrimonio in Bitcoin è di $29.803. Ciò ha permesso all’azienda di beneficiare di un vantaggio fiscale unico nel suo genere, pari a $453,4 milioni.

La società ha registrato un utile netto di $461 milioni nel primo trimestre del 2023, rispetto ad una perdita netta di $249,7 milioni nel Q4 del 2022.

Michael Saylor, un sostenitore di Bitcoin e co-fondatore di MicroStrategy, ha dichiarato ieri che la società ha superato ampiamente i suoi concorrenti e le grandi aziende tecnologiche da quando ha adottato la propria strategia in Bitcoin.

