L’ascesa del Bitcoin: previsione di Standard Chartered per un prezzo di 120.000 dollari entro il 2024

Le previsioni sul prezzo di Bitcoin da parte di Standard Chartered, una rinomata banca multinazionale britannica, hanno destato grande interesse nel settore finanziario.

Secondo le analisi della banca, il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere la straordinaria cifra di 120.000 dollari entro la fine del 2024, rappresentando un aumento del 300% rispetto al suo valore attuale.

#Bitcoin Shrimp (< 1 $BTC) 🦐 are stacking sats at a rate of 33.8k $BTC per month.



Issuance 🔵 is ~27.0k $BTC/mth



For every 1 new coin, Shrimp are taking 1.25 off the market.



Crazy conviction on display. pic.twitter.com/2n7BdwBuWw