Sul fronte crypto la nuova settimana è iniziata con un minimo comun denominatore tra le valute digitali a maggiore market cap: Bitcoin, Ethereum e XRP stanno confermando la difficoltà nel riuscire a superare i livelli chiave di resistenza con cui stanno facendo i conti oramai da giorni.

Vero è che la nuova Ottava è inizia con un leggero rialzo (almeno per BTC e ETH), tuttavia nella sessione di domenica la crypto a maggiore capitalizzazione era andata in rosso proprio a dimostrazione della forte tensione in atto. Il punto è che sia l’analisi tecnica che il sentiment di mercato lasciano intendere che nella settimana di Ferragosto la tendenza generale al ribasso di queste tre criptovalute dovrebbe proseguire. Il fatto che le previsioni settimanali di BTC, XRP e ETH siano ribassiste non significa che non sia possibile fare trading su questi asset. Scegliendo piattaforme che offrono strumenti di trading avanzati come YouHoldler è infatti possibile speculare in tutte le direzioni massimizzando così la possibilità di profitto.

Per Bitcoin la resistenza è a 62.000$

Nelle scorse sessioni, Bitcoin ha provato in più di una occasione a superare quota 62.066 dollari. Si tratta del livello di ritracciamento di Fibonacci che passa dal massimo 70.079 dollari del 29 luglio al minimo di 49.101 dollari dello scorso lunedì. Come si può vedere dal grafico in alto, ora la crypto a maggiore market cap scambia sotto quota 59.000 dollari.

Nel caso in cui proprio i 62.066 dollari dovessero fungere da resistenza, allora la forza delle vendite potrebbe aumentare. Se i prezzi non dovessero sfondare questo livello, allora non è da escludere un forte ritracciamento che porterebbe i valori a calare del 19 per cento arrivando fin sotto ai 50.000 dollari. Dal punto di vista grafico, ci sono ben due indicatori di momentum (l’RSI e l’AO – Awesome Oscillator che lasciano propendere per una prosecuzione della stima al ribasso.

Nello scenario opposto (quello al rialzo) solo una chiusura sopra quota 65.596 dollari ossia sopra ai massimi del 2 agosto, permetterebbe alla criptovaluta di avere campo libero per un ulteriore apprezzamento fino a poco sotto quota 70.000 dollari.

Rischio-ribasso per il prezzo di Ethereum

Passando alla seconda crypto per market cap (Ether), il recente confronto con la resistenza attorno al livello di ritracciamento del 50 per cento di 2.843 dollari (dal massimo di 3.562 dollari del 22 luglio al minimo di 2.124 dollari dello scorso 5 agosto) rischia di creare le condizioni per un ulteriore ribasso.

Nel caso in cui il valore di Ether non dovesse riuscire a superare questa resistenza, i prezzi potrebbero calare del 25 per cento scendendo fino al supporto settimanale in area 2.118 dollari. Il fatto che sia l’RSI giornaliero che l’AO siano scesi sotto le soglie di 50 e di zero, sono il segnale chiaro che a prevalere sono i venditori.

Nello scenario rialzista, una eventuale chiusura di Ethereum sopra ai massimi dello scorso 29 luglio (pari a 3.396 dollari) potrebbe creare le condizioni per un rialzo che potrebbe culminare nel ritorno sui livelli in area 3.560 dollari risalenti allo scorso 22 luglio. In tal caso il rialzo sarebbe comunque modesto: appena il 5 per cento.

XRP pronto a nuovo calo con rottura della resistenza giornaliera

Lo scorso 8 agosto il valore di XRP è stato respinto dal livello di resistenza giornaliero in area 0,643 dollari. Da quel momento in poi sono stati i venditori ad avere campo libero. In appena tre giorni la criptovaluta ha registrato un ribasso di oltre il 10 per cento.

Dal punto di vista grafico, nel primo giorno della settimana, XRP sembra aver trovato un supporto a quota 0,544 dollari allungando verso 0,58 dollari. La situazione, però, è altamente volatile e se la crypto si dovesse portare al di sotto di questo livello, allora si potrebbero riaprire le strade ribassiste. In tal caso un primo livello che XRP andrebbe a mettere nel mirino sarebbe a quota 0,492 dollari, ossia sui minimi dallo scorso 7 agosto.

A rafforzare l’ipotesi ribassista è il fatto che sia l’RSI che l’AO siano sotto ai livelli di neutralità (il primo < a 50 e il secondo verso lo zero). Come nel caso di Ether e di Bitcoin questo è un chiaro segnale di tendenza ribassista.

Per vedere XRP orientato al rialzo, sarebbe necessaria una chiusura sopra il livello di resistenza giornaliero in area 0,643 dollari. Solo in tal caso di verrebbe a formare un massimo più alto sul grafico giornaliero che spingerebbe la crypto verso l’alto. Lo scenario più probabile, però, non è quello bullish.

Previsioni settimanali Bitcoin, Ether e XRP: le conclusioni

Volendo tirare le somme, l’analisi tecnica non fa sconti alle previsioni BTC, ETH e XRP della settimana. Bitcoin non sembra riuscire ad avere la maglio con la resistenza a quota 62.066 dollari; Ether soffre quella attorno a quota 2.843 dollari e Ripple è alle prese con la tenuta del supporto a quota 0,544 dollari con il rischio di avvitarsi al ribasso in caso di mancata tenuta.

Per tutte e tre le criptovalute, le stime settimanali sono al ribasso.

