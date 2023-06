Microstrategy continua a comprare Bitcoin (BTC). Ecco perché è un buon segnale

MicroStrategy, una società nota per la sua strategia di accumulo di Bitcoin, ha recentemente comprato altri 12.333 BTC, portando la sua posizione totale a 152.333 BTC.

Questo nuovo acquisto è costato circa 347 milioni di dollari, a un prezzo medio di 28.136 dollari per Bitcoin. Finora, MicroStrategy ha investito complessivamente circa 4,52 miliardi di dollari per accumulare Bitcoin, con un prezzo medio di 29.668 dollari per Bitcoin.

MicroStrategy adotta una strategia di accumulo di Bitcoin basata sul metodo del Dollar Cost Averaging (DCA), che prevede acquisti regolari nel tempo. Il suo ultimo acquisto prima di questo è avvenuto il 5 aprile 2023. Questa strategia ha dimostrato la sua validità nel contesto dell’attuale crescita del valore del Bitcoin.

Da metà giugno, il valore del Bitcoin è aumentato di quasi il +20%, suscitando un clima positivo nel mercato. Questa crescita ha contribuito ad aumentare sia il fondo fiduciario di MicroStrategy che il valore delle sue azioni (MSTR).

Michael Saylor, il presidente esecutivo di MicroStrategy, è un convinto sostenitore del Bitcoin e non investe in nessun’altra criptovaluta. Crede che il futuro sia riservato alla prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato e a poche altre selezionate. In un’intervista rilasciata alla CNBC, Saylor ha affermato: “penso che il Bitcoin sia la miglior riserva di valore esistente, e l’unica cosa che potrà competere con esso sarà l’oro e l’argento.”.

MicroStrategy considera il Bitcoin una riserva di valore simile all’oro, come dichiarato nel suo recente documento inviato alla Securities and Exchange Commission (SEC). Le partecipazioni in Bitcoin dell’azienda sono conservate a lungo termine e non per scopi di trading.

Inoltre, MicroStrategy vede il Bitcoin come un mezzo per proteggersi dai rischi geopolitici. Saylor ha confermato che il Bitcoin rappresenta una copertura razionale, logica e prevedibile contro rischi come la pandemia globale, gli stimoli finanziari governativi senza precedenti, l’aumento della massa monetaria statunitense, i disordini sociali e le turbolenze politiche.

Infine, MicroStrategy ritiene che il Bitcoin offra opportunità di rendimento più elevate rispetto agli investimenti tradizionali. Nel suo ultimo rapporto sugli utili, il CEO Saylor ha affermato che il Bitcoin rappresenta una possibilità di generare rendimenti superiori rispetto alle forme di investimento convenzionali.

L’acquisizione di ulteriori Bitcoin da parte di MicroStrategy dimostra il suo impegno continuo nel sostenere e trarre vantaggio da questa criptovaluta, basandosi su considerazioni di valore, protezione dai rischi geopolitici e opportunità di rendimento. La società si posiziona come un importante attore nel settore delle criptovalute, con una strategia chiara e una visione ottimista sul futuro del Bitcoin.

