Novità su Bitcoin (BTC): arrivano i dati su Coinpad, quali previsioni sul prezzo?

CoinsPaid, un ecosistema di pagamenti crypto, ha recentemente pubblicato il suo rapporto primaverile sulle transazioni effettuate sulla propria piattaforma, rivelando una notevole crescita nel numero di transazioni.

Mentre alcune piattaforme di pagamento in criptovalute stanno chiudendo, CoinsPaid ha registrato un aumento del +216% nel numero di transazioni tra la primavera del 2021 e il 2023, accompagnato da un aumento del +232% nel volume delle transazioni nello stesso periodo.

Il rapporto evidenzia anche il comportamento delle principali criptovalute sulla piattaforma. Nella primavera del 2021, le transazioni in Bitcoin rappresentavano il 72% del totale, ma questa percentuale è scesa al 46% nella primavera del 2023.

Al contrario, le transazioni in USDT sono aumentate del +233% tra la primavera del 2021 e del 2023, e del +31,6% tra la primavera del 2022 e il 2023. Questo potrebbe essere attribuito all’aumento delle commissioni di Bitcoin, mentre USDT offre una maggiore stabilità di prezzo e velocità di elaborazione delle transazioni.

Inoltre, si è registrato un aumento del +31,5% delle transazioni in LTC (Litecoin) tra la primavera del 2022 e il 2023. Questo potrebbe essere attribuito all’implementazione della tecnologia Lightning Network da parte di Litecoin, che ha migliorato la sua usabilità come mezzo di transazione nel 2023.

Le transazioni in ETH (Ethereum) sulla piattaforma CoinsPaid sono aumentate del +237% tra la primavera del 2021 e il 2023, e del 16,7% tra la primavera del 2022 e il 2023.

Le aperture al mercato crypto nella Carolina del Nord

Per quel che riguarda Bitcoin, in questi giorni sono arrivate altre interessanti notizie. In particolare la camera della legislatura statale della Carolina del Nord ha recentemente approvato un disegno di legge che prevede lo studio della fattibilità e dei vantaggi della detenzione di Bitcoin da parte dello Dtato.

Questa proposta prevede un finanziamento di 50.000 dollari per un’indagine sull’acquisizione, la conservazione sicura, l’assicurazione e la liquidazione di oro e criptovalute come il Bitcoin.

Lo studio avrà l’obiettivo di valutare l’impatto che gli investimenti in oro e criptovalute avrebbero sui fondi della Carolina del Nord, inclusa la copertura contro l’inflazione e i rischi di credito sistemici, nonché la riduzione della volatilità e l’aumento dei rendimenti del portafoglio statale.

Il disegno di legge considera anche la possibilità di creare un deposito gestito dallo stato per le criptovalute, con la Carolina del Nord che agirebbe come custode dei suoi asset virtuali.

Prima di diventare legge, il disegno di legge dovrà essere approvato anche dal Senato e successivamente firmato o oggetto di veto da parte del governatore Roy Cooper.

Quali previsioni si possono fare ora sul prezzo di Bitcoin?

L’annuncio di BlackRock riguardante la richiesta di un ETF Bitcoin alla SEC (Securities and Exchange Commission) ha scatenato un aumento significativo della volatilità di Bitcoin. Dopo mesi di scambi tranquilli, il recente rally ha spinto il prezzo di Bitcoin oltre i 30.000 dollari, aprendo la strada a un possibile nuovo scenario di mercato.

Secondo alcune fonti del Crypto World, Bitcoin si trova attualmente di fronte a una sfida importante, rappresentata da una resistenza chiave intorno ai 30.500 dollari. Il superamento di questa soglia diventa cruciale per confermare la rottura e aprire le porte a nuovi sviluppi. Idealmente, una chiusura settimanale sopra i 31.000 dollari sarebbe un segnale positivo e confermerebbe la rottura, generando ulteriori aspettative rialziste.

Esaminando il grafico giornaliero di Bitcoin, si nota anche un temporaneo raffreddamento del prezzo a breve termine. Ciò è evidenziato dall’RSI (Relative Strength Index), che ha raggiunto livelli di ipercomprato. Tale condizione spesso indica una pausa temporanea o un leggero calo del prezzo. Tuttavia, un reset dell’RSI potrebbe preparare il terreno per un nuovo movimento al rialzo.

Nel caso in cui Bitcoin confermasse la rottura sopra i 31.000 dollari, il prossimo obiettivo da raggiungere potrebbe essere intorno ai 37.000 dollari. D’altro canto, se il supporto venisse rotto, potremmo assistere a un ribasso con il prezzo che potrebbe scendere da 28.800 dollari a 28.900 dollari. Al contrario, una rottura al di sopra della resistenza potrebbe spingere il prezzo verso i 32.000 dollari, aprendo potenzialmente la strada a ulteriori aumenti.

Tuttavia, è importante sottolineare che il mercato delle criptovalute è noto per la sua volatilità e imprevedibilità. Le previsioni di prezzo sono soggette a molte variabili e non sono mai certezze assolute. Gli investitori e gli appassionati di Bitcoin dovrebbero fare attenzione e valutare attentamente le informazioni disponibili prima di prendere decisioni finanziarie.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!