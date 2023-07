Previsioni Bitcoin: c’è una bull run in vista, segnatevi questa data

Cosa attendersi dal prezzo del Bitcoin dopo la stabilizzazione sopra quota 30mila dollari? Il dibattito tra i trader è diventato sempre più serrato e dobbiamo riconoscere che, rispetto al passato, c’è molta più consapevolezza sulle reali potenzialità della crypto a maggiore capitalizzazione tanto che le previsioni rombanti (per intendersi quelle che vedevano il BTC anche a milioni di dollari) sembrano essere oramai un lontano ricordo complice anche il tramonto definitivo degli oramai passati di moda guro delle crypto.

Con un Bitcoin sicuramente più maturo rispetto al passato, ad interrogarsi sulle previsioni sono esperti competenti e non personaggi improvvisati. Analisti come ad esempio Changpeng Zhao, il CEO dell’exchange Binance. Il manager durante una sessione “ask me anything” su Twitter ha fatto esplicito riferimento alla prossima bull run del Bitcoin. L’aspetto più interessante del suo intervento non ha riguardato solo il riconoscimento di una prospettiva di forte rialzo ma anche le tempistiche in cui tutto questo di potrebbe verificare. C’è un momento preciso in cui, secondo il numero uno di Binance, la bull run del Bitcoin ci sarà.

Cosa è una bull run

Bull run non è un concetto che riguarda solo il Bitcoin ma viene applicato a tutti i mercati. Nel trading la bull run si riferisce ad un periodo di crescita significativa e sostenuta dei prezzi di un certo mercato finanziario. Durante una bull run, gli investitori sono generalmente ottimisti e si verifica un aumento costante dei prezzi degli asset. La domanda supera l’offerta e ciò porta ad ulteriori aumenti dei prezzi. Spesso, una bull run è alimentata da una serie di fattori come una forte fiducia degli investitori, miglioramenti economici oppure aspettative positive.

La bull run non è un fenomeno eterno e di conseguenza capita spesso che possa essere seguita da un’inversione di tendenza (bear market) durante la quale i prezzi scendono. Al tempo stesso può anche accadere che una fase ribassista (bear market) venga seguita da un periodo di bull run. In poche parole i due momenti sono strettamente connessi tra di loro e senza di uno non c’è neppure l’altro.

Il momento attuale del Bitcoin

Il Bitcoin gode di un momento di forte visibilità. Come si può vedere dal grafico in basso nel solo ultimo mese le quotazioni del BTC sono cresciute di oltre il 12 per cento. Da inizio anno la progressione è stata dell’84 per cento anche se va tenuto conto che nel 2022 la criptovaluta aveva attraversato una fase di forte debolezza. Il rimbalzo tecnico che BTC ha messo a segno è stato supportato da una serie di fattori che, sul lungo termine, hanno fatto la differenza.

Tra questi fattori possiamo citare il crescente interesse da parte degli investitori istituzionali e dei grandi fondi. Recentemente BlackRock ha infatti chiesto alla SEC l’autorizzazione a quotare quello che potrebbe diventare il primo ETF Bitcoin Spot di Wall Street. Sui mercati sono già presenti molti ETF che replicano il prezzo del Bitcoin Future ma, fino ad ora, la SEC si è sempre espressa contro le tante richieste di autorizzazione per un ETF basato sul prezzo reale del BTC.

Proprio a dimostrazione del forte interesse degli istituzionali verso Bitcoin ci sono le recenti parole di Larry Fink, CEO di BlackRock. Il manager, intervenendo su Fox Business, ha affermato che il ruolo del Bitcoin è quello di “digitalizzare l’oro”. Nel corso del suo intervento Fink ha anche suggerito alla SEC americana di considerare come un ETF direttamente collegato al Bitcoin possa contribuire alla democratizzazione della finanza.

Su un punto il manager è stato molto chiaro: “Bitcoin è un asset internazionale” anche perchè non essendo basato su alcuna valuta “può rappresentare un asset che le persone possono sfruttare come alternativa”.

Previsioni Bitcoin: ecco quando ci sarà la bull run

Dopo aver chiarito cosa si intende per bull run e quale è la situazione attuale del Bitcoin, possiamo ora affrontare il tema previsioni.

Secondo il CEO di Binance, storicamente il prezzo del Bitcoin ha sempre registrato cicli rialzisti di 4 anni. Alla luce di questa tendenza storica, Zhao ha affermato che l’halving del Bitcoin previsto per il 2024 potrebbe creare le condizioni ideali affinchè l’anno seguente, ossia nel 2025, ci possa essere la bull run di BTC questo perchè, in genere, l’anno successivo all’halving del Bitcoin è quello del bull.

Insomma se i trader vogliono una data da segnare sul loro calendario questa è da cercare nell’anno 2025.

Nel corso del suo intervento il numero uno di Binance ha anche affrontato altri argomenti. In particolare CZ ha espresso soddisfazione per la mossa di BlackRock sull’ETF Bitcoin Spot affermando che un eventuale via libera della SEC sarebbe un grande vantaggio per tutto il comparto delle crypto e non solo per BTC.

E proprio in merito a BlackRock, Zhao ha smentito che Binance sia preoccupata per l’eventuale competizione da parte del noto gestore mondiale. Secondo il manager tra BlackRock e l’exchange da lui guidato c’è una sovrapposizione delle basi di clienti solo minima.

Zhao ha inoltre spiegato che l’aumento dell’interesse da parte degli investitori istituzionali e l’imminente halving del Bitcoin sono i due motivi per cui Binance non vuole farsi trovare impreparata al prevedibile incremento del volume di trading su BTC e crypto dei prossimi 18 mesi.

