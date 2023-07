Previsioni ETH: 4 motivi per essere bullish su Ethereum

Il mercato di Ethereum, seppur caratterizzato da un’assenza di novità plateali, ha mostrato solidi segnali che potrebbero portare ad essere bullish riguardo questa criptovaluta. In questo approfondimento, esamineremo 4 ragioni chiave per considerare un atteggiamento positivo verso Ethereum, basandoci su analisi on-chain, fondamentali e dello staking.

Staking: un segnale di forza di ETH

Il fenomeno dello staking di Ethereum continua a crescere in modo impressionante. Un fattore che sottolinea la fiducia nell’ecosistema di Ethereum è la discrepanza tra i depositi e i prelievi, con i primi in netta prevalenza, a parte rare eccezioni.

I dati ottenuti da Dune ci mostrano chiaramente un trend in cui i depositi sono costantemente superiori ai prelievi. Questo segnale è di fondamentale importanza per valutare la solidità e la sostenibilità di Ethereum nel lungo termine.

Liquid Staking: soluzioni innovative

Il processo di staking ha avuto alcuni ostacoli negli Stati Uniti, che hanno portato ad alcune controversie con piattaforme come Coinbase e Kraken, quest’ultima multata in seguito ad un accordo.

Tuttavia, l’aumento della crescita di servizi come Lido Finance e altri simili sembra indicare che sono state trovate soluzioni alternative per gestire il processo di staking. Questo sviluppo è positivo per il futuro di Ethereum, almeno finché l’agenzia SEC non si interessi a queste nuove soluzioni.

Diminuzione del volume sugli exchange

Un trend chiaro che persiste nel tempo è la diminuzione del volume di scambi che si verifica sugli exchange. Questo avviene nonostante il momento particolarmente complesso che il mercato crypto sta attraversando, caratterizzato da volumi generalmente bassi.

Questo potrebbe essere un segnale della crescente adozione di Ethereum come risorsa a lungo termine, poiché gli investitori preferiscono trattenere le proprie criptovalute anziché scambiarle in continuazione.

TVL Stabile

Un altro indicatore cruciale per valutare la salute complessiva dell’ecosistema di Ethereum è il “Total Value Locked” (TVL), ovvero il totale dei valori custoditi nelle applicazioni finanziarie decentralizzate sulla blockchain.

Nonostante la diminuzione dei volumi di scambi sugli exchange centralizzati e delle transazioni sulla blockchain, il TVL di Ethereum si è stabilizzato. Questo suggerisce che gli investitori stanno continuando a impegnarsi attivamente nelle applicazioni finanziarie basate su Ethereum, il che è un segno di solidità per la criptovaluta.

Ricordiamo che sebbene le informazioni fornite qui possano risultare preziose per coloro che vogliono investire in Ethereum nel medio e lungo periodo, è importante considerare che il mercato crypto è ancora soggetto a volatilità e cambiamenti repentini. Si consiglia, quindi, di prestare attenzione alle variazioni di breve periodo e di adottare una strategia di investimento ben ponderata.

