Prezzo Bitcoin, da inizio anno +4,3%. Bene anche Ethereum, ripresa del mercato crypto?

Il 2023 è iniziato al rialzo per il mercato delle criptovalute, e le previsioni iniziando a mostrare scenari migliori di quelli che abbiamo visto fino ad ora. L’andamento di prezzo delle maggiori criptovalute indica una possibile ripresa dell’intero settore, con Bitcoin (BTC) che da inizio anno ha guadagnato un +4,3%.

Il 2022 è stato il secondo peggior anno di sempre per il mercato delle criptovalute, ma ora si inizia ad intravedere la possibilità concreta di una ripresa, e si inizia a pensare che il 2023 potrebbe effettivamente portare ad un complessivo rialzo dei prezzi.

Nel corso dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle il Bitcoin (BTC) ha registrato un nuovo record, ma tutt’altro che positivo, infatti è riuscito per la prima volta a chiudere in rosso quattro trimestri consecutivi.

Con il nuovo anno però sembra che la musica sia destinata a cambiare, e se osserviamo quanto accaduto in questa prima settimana, effettivamente i segnali di ripresa potrebbero esserci tutti.

Sandbox guadagna il +30% su base settimanale

Uno dei rialzi più vivaci cui abbiamo assistito in questo inizio 2023 è stato quello di Sandbox (SAND), che è salito tra i primi tre asset crypto con la migliore performance, avendo registrato un incremento del +30% su base settimanale, lasciandosi alle spalle la profonda perdita registrata nel corso del 2022.

Il token nativo del metaverso di Sandbox (SAND), ha infatti chiuso l’anno con una perdita del -93%, e in questo modo ha azzerato tutti i guadagni che aveva ottenuto nel corso del 2021. Il token del metaverso Sandbox infatti è precipitato da 5,8 dollari a soli 0,37 nel giro di 12 mesi.

Inizio 2023 all’insegna della volatilità per Dogecoin

Per Dogecoin (DOGE) il 2023 è iniziato con il livello di volatilità particolarmente alto. Mentre per il mercato nel suo complesso nel corso della settimana si è registrato il livello più basso di volatilità degli ultimi 5 anni, DOGE ha visto delle forti escursioni di prezzo che gli hanno permesso di recuperare terreno fino a raggiungere il livello di prezzo del 25 dicembre.

Dopo aver toccato quota 0,078$ però il prezzo di Dogecoin (DOGE) ha registrato un lieve calo che lo ha portato al momento della stesura a 0.76$.

Intanto nella giornata di ieri hanno registrato un forte aumento di prezzo anche Zilliqua (ZIL) e Solana (SOL), con un incremento superiore al +30% in 24 ore. Questo movimento rialzista rafforza quello della settimana precedente per un aumento di prezzo che su base settimanale si attesta sul +50%.

Per BTC inizio 2023 positivo, previsioni di medio termine

Dall’inizio del nuovo anno Bitcoin (BTC) ha guadagnato il +4,3%, raggiungendo in questo modo quota 17.200$, un valore che non toccata da 20 giorni almeno.

The Cryptonomist fa notare che “la struttura tecnica di BTC indica il primo ciclo settimanale al rialzo dalla metà di dicembre che sta accompagnando il rialzo delle ultime ore in linea con l’inizio del nuovo ed attuale ciclo settimanale che accompagnerà l’intera settimana”.

Ciò vuol dire che quello che accadrà nelle prossime ore ci offrirà indizi importanti per fare delle previsioni di medio termine. Sarà l’andamento di prezzo dei prossimi giorni infatti a darci le conferme necessarie riguardanti l’effettiva sostenibilità di questa spinta rialzista.

Occhi puntati quindi sul tetto dei 17.500 dollari, superato il quale avremmo conferma di una inversione di trend da ribassista a rialzista nel medio termine. E occhio alla resistenza a 16.500 dollari, perché se il prezzo di BTC scende al di sotto di questa soglia lo scenario di medio periodo potrebbe essere di tutt’altro tipo. Al momento della stesura il prezzo di BTC si attesta sui 17.202$.

Prezzo Ethereum sopra i 1.320$, le soglie da tenere d’occhio

Nella seconda metà del mese di dicembre 2022 i movimenti di prezzo di Ethereum (ETH) risultavano leggermente in ritardo nella correlazione con quelli di Bitcoin, ma ora assistamo ad un rally che porta la seconda crypto per capitalizzazione di mercato oltre la soglia dei 1.320 dollari.

ETH tocca quindi i massimi egli ultimi due mesi, infatti aveva toccato i 1.352$ a metà dicembre, mentre al momento della stesura si trova leggermente al di sotto di questa soglia, essendo scambiato a 1.323$.

Con il rialzo di prezzo di Ethereum salgono anche i volumi di scambio, che sono ora ai livelli più alti dell’ultimo mese.

Per quanto riguarda le previsioni sull’andamento di prezzo di Ethereum, dobbiamo tenere d’occhio la soglia di 1.350$, superata la quale avremmo un segnale di una svolta nel medio periodo che potrebbe innescare una nuova corsa agli acquisti e spingere il valore verso nuovi traguardi.

Scenari opposti potrebbero essere invece più realistici a fronte di una discesa di Ethereum sotto la soglia di 1.200$.

Non ci sono ancora certezze, ma se il movimento rialzista dovesse essere confermato, questo potrebbe essere un buon momento per acquistare criptovalute. Per comprare Bitcoin, Ethereum o altre crypto ti consigliamo di affidarti a Binance, clicca qui per registrarti gratis e seguire l’andamento del mercato.

