Ripple (XRP) previsioni: ecco quanto potrebbe valere entro 7 mesi

Con una previsione inaspettata e indubbiamente coraggiosa, il responsabile della gestione della tesoreria di Wells Fargo, Shannon Thorp, ha esposto una prospettiva più che ottimistica per la crypto XRP, l’asset digitale creato da Ripple.

Stando alle previsioni di Thorp, il valore di XRP potrebbe registrare un’impennata eccezionale, raggiungendo potenzialmente una cifra che pochi si aspettavano nel breve termine, in particolare nei prossimi 4-7 mesi. Questa prospettiva di aumento dei prezzi rappresenta un incremento incredibile, compreso tra il 14.200% e il 71.400%, rispetto al valore di scambio attuale.

La previsione audace di Shannon Thorp sulla Crypto Ripple (XRP)

L’approccio di Thorp alla previsione del valore futuro di XRP si discosta dai dibattiti esistenti all’interno della comunità di XRP. Mentre alcune fazioni si basano esclusivamente sugli schemi grafici e sulle tendenze del Bitcoin per trarre previsioni di prezzo a breve termine, e altre pongono l’accento sull’utilità e sulle partnership di XRP, Thorp introduce un nuovo concetto chiamato Liquidity Strength (LS), che ritiene essere una metrica fondamentale per prevedere il valore di XRP.

La logica dietro Liquidity Strength

Thorp sostiene che basare le previsioni di prezzo sulla logica tradizionale dei titoli è controintuitivo rispetto alla visione originale del team di Ripple, poiché XRP non è un titolo.

Invece, prende in considerazione l’offerta totale di XRP, compresi i token in circolazione, i token bruciati, quelli di proprietà di banche, governi e privati, ipotizzando anche che Ripple abbia rilasciato tutti i suoi XRP dal deposito a garanzia.

Un confronto con SWIFT

Basandosi su esempi reali, Thorp paragona il potenziale di XRP a SWIFT, un sistema di messaggistica globale utilizzato dalle banche per gestire circa 44,8 milioni di messaggi al giorno.

Anche solo catturando il 30% del valore giornaliero di SWIFT, che secondo le sue stime ammonta a 7.000 miliardi di dollari, XRP potrebbe raggiungere un valore giornaliero sbalorditivo di 2.100 miliardi di dollari (circa 13,2 milioni di messaggi), considerando il suo rapido tempo di regolamento da 1 a 5 secondi.

Le sfide della forza di liquidità limitata

Tuttavia, Thorp riconosce la difficoltà di condurre transazioni di grandi dimensioni con una forza di liquidità limitata, in quanto potrebbe richiedere una parte significativa delle disponibilità di XRP di una banca.

Per arrivare alla sua previsione di prezzo, Thorp tiene conto di vari elementi, come tutte le banche globali, gli XRP bruciati, le partecipazioni individuali, gli XRP distribuiti alle grandi banche e ai creatori, e i token disponibili su hub di liquidità ed exchange.

La stima di Shannon Thorp

La sua stima porta alla conclusione che in qualsiasi momento potrebbero esserci dai 50 ai 75 miliardi di XRP a supporto della Liquidity Strength (LS), distribuiti tra circa 300-1000 banche diverse, fornitori di liquidità e governi, per un valore di circa 75 milioni di XRP/dollari per ogni istituzione.

Considerando J.P. Morgan come una banca di alto livello con un volume di transazioni giornaliere che supera gli 8.000 miliardi di dollari, Thorp ipotizza che anche se Ripple catturasse solo il 10% di questo mercato, che ammonta a 800 miliardi di dollari, gli attuali 75 miliardi di XRP in circolazione non sarebbero sufficienti per spostare in modo efficiente somme così ingenti.

La previsione di prezzo di XRP

In base ai suoi calcoli, Thorp prevede che il prezzo di XRP sia compreso tra 100 e 500 dollari nel breve termine (4-7 mesi). Se XRP dovesse raggiungere i 100 dollari con un’offerta di 50 miliardi di token, la LS sarebbe di 5 trilioni di dollari, mentre 500 dollari porterebbero a una LS di 25 trilioni di dollari.

Thorp ritiene che questa valutazione consenta la crescita, garantisca il respiro del mercato ed elimini la necessità per una singola entità di detenere miliardi di XRP per operare quotidianamente. L’autore ipotizza che un potenziale momento di “flip of the switch” potrebbe innescare questa impennata dei prezzi, simile a una rivalutazione di XRP, paragonabile a come viene valutato l’oro.

