Shiba Inu Previsioni: grande segnale per comprare con SHIB depresso

E’ da tempo che pensi di inserire la criptovaluta Shiba Inu nel tuo portafoglio di investimento ma non hai trovato il momento giusto? Ebbene quell’occasione potrebbe essere in atto proprio in queste ore e nel nostro articolo ti spiegheremo per quale ragione. Come certamente avrai compreso il tema del post sono le previsioni Shiba Inu e l’orizzonte temporale è quello di breve termine.

Prima di scendere nel dettaglio, un’informazione operativa. La criptovaluta Shiba Inu è oggi disponibile sui migliori excahnge. Tuttavia se l’intenzione è quella di comprare Shib, il nostro consiglio è quello di affidarsi a Binance. Conosci già questo exchange? In caso contrario può leggere la nostra recensione completa. Per quale motivo suggeriamo Binance per comprare Shiba Inu? La spiegazione è semplice: oltre ad offrire tantissimi strumenti per vivere al meglio la tua esperienza di trading, con Binance puoi avere anche fino a 100 USDT di sconto sulle commissioni di trading.

–REGISTRATI SU BINANCE E OTTIENI FINO A 100 USDT DI SCONTO SULLE COMMISSIONI>>

E adesso possiamo tornare all’argomento del post anche perchè sono convinto che sei in trepidante attesa di sapere perchè ora potrebbe essere il momento tanto atteso per comprare Shiba Inu.

Perchè comprare Shiba Inu adesso?

Una teoria sempre valida quando si parla di strategie trading è quella di comprare sui ribassi. Ora non è detto che, praticamente, questo suggerimento sia sempre valido ma, in teoria è ovvia che i crolli possano essere occasioni per entrare con convenienza essendo i prezzi a sconto. Cosa centra tutto questo con la possibilità che sia arrivato il momento di acquistare Shiba Inu? Tantissimo e adesso spieghiamo anche perchè.

Tanto per iniziare va rilevato come recentemente il prezzo di Shiba Inu abbia segnato un ribasso dal massimo di $0,00001590 a $0,00001235. La flessione è stata un effetto delle pressioni normative. I prezzi attuali di SHIB sono quindi quanto meno stuzzicanti.

Le previsioni a breve termine di SHIB evidenziano la possibilità che ci possa essere un’inversione di tendenza nei prossimi giorni soprattutto nel caso in cui il supporto a 0,000012 dollari dovesse continuare a restare saldo.

Allargando l’analisi sull’andamento di Shiba Inu ai giorni precedenti, si può notare come la crypto-meme abbia perso ben l’8 per cento del suo valore in appena 7 giorni. Nelle ultime 24 ore il calo è stato addirittura del 2,5 per cento. Come si può notare dai dati in tempo reale di CoinMarketCap, Shiba Inu ha registrato un calo del 10,21 per cento nel volume di trading scendendo fino a 192 milioni di dollari.

Tecnicamente quando è in atto una variazione negativa del volume, significa che i volumi stanno influenzando negativamente l’asset. Praticamente i flussi in uscita dei fondi sono più alti rispetto a quelli in entrata. Tale situazione sembrerebbe impedire a Shiba Inu di avere lo slancio necessario per poter passare da una tendenza al ribasso ad una rialzo.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, è evidente che il valore di Shiba Inu continua a restare sopra il supporto critico che viene creato dalla trend line ascendente inferiore. Sotto a questo livello troviamo la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni (linea in rosso). Tra l’altro sembra che il ribasso di SHIB è sia addirittura protetto da una zona di congestione di venditori.

Ora essendo la posizione dell’oscillatore stocastico molto vicina alla zona ipervenduto, si può ipotizzare che la quotazione di Shiba Inu possa essere molto vicina all’esaurimento del pullback. Cosa significa tutto questo? Come dovrebbero agire gli investitori che sono interessati a speculare sul prezzo di SHIB in questa fase? Lo vedremo nel paragrafo conclusivo del post.

Come avrai notato abbiamo usato l’espressione “speculare sul prezzo di SHIB”. Non è stato un caso. In effetti, chi non fosse interessato ad una compravendita tradizionale di criptovalute, può anche considerare la possibilità di investire solo sulle oscillazioni di prezzo (senza quindi possesso). Come fare? Usando un broker specializzato nel CFD Trading sulle criptovalute con eToro (qui la nostra recensione). Tra l’altro questa piattaforma mette a disposizione anche il conto demo gratuito da 100 mila euro virtuali che può essere molto utile per fare pratica senza rischi.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO GRATUITO E INVESTI SU SHIBA INU>>

Come si dovrebbe investire su Shiba Inu adesso

Alla luce del quadro tecnico che abbiamo descritto, cosa dovrebbero fare gli investitori? Un’idea potrebbe essere quella prepararsi a comprare nel momento in cui Shiba Inu darà inizio alla sua ripresa con una candela verde, possibilmente al di sopra di quota 0,000012 dollari.

Ad ogni modo, nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare e quindi la tendenza al ribasso che è in atto attualmente non solo non dovesse venir meno ma, al contrario, dovesse addirittura intensificarsi, l’EMA a 100 giorni che si può collocare a quota 0,00001138 dollari, potrebbe essere un valido strumento di supporto per assorbire la forte pressione di vendita che ci sarebbe prima dell’attivazione di un rialzo.

Dall’altro lato, se Shiba Inu dovesse raggiungere quota 0,00001 dollari, entrerebbero in ballo i rialzisti i quali comprerebbero Shib a prezzi scontati, creando così uno slancio necessario per un cambio di passo.

L’IOMAP di IntoTheBlock (ITB) sembrerebbe rafforzare la congestione di acquirenti a quota 0,000011 dollari. E’ importante evidenziare come circa 18,58k di indirizzi in precedenza avessero comprato 75,15 trilioni di SHIB proprio all’interno di quel range. Praticamente questo significa che ci sono un bel pò di investitori in profitto che non sono disponibili a vendere ma anche al tempo steso sanno una qualche forma di supporto alla ripresa del trend rialzista di Shiba Inu.

In conclusione: manca un’area caratterizzata da un’offerta solida e questo è il segnale concreto che molto presto possa avere inizio la ripresa dei prezzi di Shib. In questa situazione basterebbe un piccolo slancio per vedere Shiba Inu vicino alla resistenza a 0,000014 dollari.

Se vuoi sfruttare l’attuale momento che Shiba Inu vive impostando strategie trading sulla criptovaluta, ti ricordiamo che scegliendo l’opzione CFD puoi speculare sia al rialzo che al ribasso. Questa possibilità potrebbe essere determinante per sfruttare tutti i vantaggi che derivano dalla volatilità. Attenzione comunque ai rischi.

–REGISTRATI SU ETORO GRATIS E INIZIA AD INVESTIRE SU SHIBA INU>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!