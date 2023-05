Tether si impegna a investire il 15% dei profitti in Bitcoin

Tether ha annunciato mercoledì di voler iniziare a comprare Bitcoin regolarmente per aumentare le sue riserve in eccesso. La società emittente della stablecoin USDT, che già detiene circa 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin nelle sue riserve, ha deciso di allocare fino al 15% dei suoi profitti operativi netti realizzati per acquistare la criptovaluta più grande del mondo, a partire da questo mese.

Paolo Ardoino, il CTO di Tether, ha dichiarato che Bitcoin ha dimostrato continuamente la sua resilienza ed è emerso come una riserva di valore a lungo termine con un potenziale di crescita sostanziale. Inoltre, la sua offerta limitata, la natura decentralizzata e l’ampia adozione lo hanno posizionato come una scelta preferita sia tra gli investitori istituzionali che tra quelli al dettaglio.

Tether è l’emittente di USDT, la terza criptovaluta più grande dopo Bitcoin ed Ethereum e la stablecoin più grande dell’industria. Le stablecoin sono criptovalute con prezzi ancorati a “asset stabili”, come il dollaro americano.

