Twitter ottiene tre nuove licenze come Money Transmitter: un altro passo verso il mercato crypto?

Ieri è emerso che Twitter Payments LLC ha ottenuto tre licenze ufficiali come Money Transmitter (trasmettitore di denaro) in tre Stati americani: Michigan, Missouri e New Hampshire. Questa mossa fa pensare che Twitter si stia muovendo rapidamente verso il mercato delle criptovalute.

È interessante notare che la lista degli Stati in cui Twitter ha ottenuto le licenze non include la costa occidentale, dove si trova la sede principale dell’azienda in California. Questo potrebbe suggerire che la società sta cercando di espandere la sua presenza nelle diverse regioni degli Stati Uniti.

Le licenze consentiranno a Twitter di gestire internamente i trasferimenti di denaro degli utenti attraverso la sua controllata Twitter Payments LLC. Ciò indica chiaramente che l’obiettivo dell’azienda è integrare funzionalità di pagamento all’interno della sua app.

Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, ha espresso l’idea di creare una “super-app” per i Paesi occidentali, che prende ispirazione da WeChat, un’app cinese di messaggistica che ha integrato una piattaforma di microblogging simile a Twitter ed è diventata uno strumento di pagamento popolare in Cina.

La visione di Musk è quella di offrire un’esperienza completa agli utenti, combinando funzionalità di messaggistica, social media e servizi finanziari all’interno di un’unica app, attualmente denominata X.

Nonostante non vi sia ancora alcuna evidenza concreta, Musk ha affermato più volte in passato di voler integrare Dogecoin in Twitter. Pertanto, non sarebbe sorprendente se la criptovaluta fosse coinvolta nel processo di integrazione.

Tuttavia, è probabile che inizieranno con i pagamenti in valute fiat, poiché sarebbe più semplice dal punto di vista normativo. Una volta creato un wallet interno per i pagamenti in valuta fiat, potrebbe essere logico prevedere l’integrazione di un servizio di compravendita di criptovalute, simile a quanto fatto da PayPal alla fine del 2020.

È importante distinguere tra ciò che potrebbe accadere nel breve periodo, con l’integrazione probabile dei pagamenti in valuta fiat su Twitter, e ciò che potrebbe verificarsi nel medio/lungo periodo. L’approvazione di prodotti finanziari legati alle criptovalute, come un ETF su Bitcoin da parte della SEC, potrebbe aprire la strada per una maggiore adozione delle criptovalute da parte delle istituzioni finanziarie.

Ad esempio, se BlackRock, il maggior gestore patrimoniale al mondo, ottenesse l’approvazione per un ETF su Bitcoin, potrebbe iniziare a offrire ai propri clienti la possibilità di investire direttamente nel prezzo di BTC. Questo evento potrebbe rappresentare un passo significativo per la legittimazione di Bitcoin agli occhi del pubblico americano e potrebbe spingere altre istituzioni finanziarie ad avvicinarsi al settore delle criptovalute.

In definitiva, l’integrazione delle criptovalute in app come Twitter potrebbe essere solo una questione di tempo. Tuttavia, bisogna considerare che l’adozione delle altcoin (le criptovalute diverse da Bitcoin) potrebbe essere più complicata e richiedere ulteriori regolamentazioni.

Bitcoin ed altcoin

La recente evoluzione nel settore delle criptovalute potrebbe portare, entro uno o due anni, a una piena accettazione di Bitcoin (BTC). Questo potrebbe essere seguito da un’accettazione simile di Ethereum (ETH), ma non tutte le altcoin potrebbero godere dello stesso destino.

Il problema principale riguarda la questione sollevata dalla SEC riguardo alla natura di molte altcoin, inclusa Ethereum. Mentre Bitcoin è considerato chiaramente una commodity, molte altcoin sembrano essere classificate come security, il che impedisce loro di raggiungere una diffusione più ampia.

Per quanto riguarda Ethereum, la questione è ancora aperta, poiché la SEC non ha ancora incluso ufficialmente Ethereum nella lista delle criptovalute considerate security.

Tuttavia, al momento Dogecoin, incluso nelle intenzioni di integrazione di Twitter ed Elon Musk, non viene considerato una security, il che suggerisce che non ci dovrebbero essere problemi nell’integrare Bitcoin e Dogecoin nel futuro wallet di Twitter. Tuttavia, sembra improbabile che un’app così popolare non aggiunga anche altre altcoin molto popolari, come ad esempio Shiba Inu.

L’impatto sui mercati delle criptovalute

La notizia delle nuove licenze ottenute da Twitter per i trasferimenti di denaro non ha avuto un impatto immediato sui mercati delle criptovalute. Il motivo è che al momento le licenze riguardano solo le valute fiat, e Twitter ha chiarito che inizierà con esse.

Tuttavia, se dovesse emergere una chiara intenzione di integrare anche le criptovalute, l’impatto sui mercati potrebbe essere significativo. Al momento, ciò non è ancora certo, ma sembra probabile, soprattutto nel medio/lungo termine.

L’integrazione di Twitter e l’ampia adozione delle criptovalute potrebbero dipendere da fattori come la regolamentazione e l’approvazione di prodotti finanziari legati alle criptovalute da parte delle istituzioni finanziarie.

Ad esempio, l’approvazione di un ETF su Bitcoin da parte della SEC potrebbe aprire la strada per una maggiore accettazione di Bitcoin e potrebbe influenzare la decisione di altre istituzioni finanziarie di avvicinarsi al settore delle criptovalute.

Tuttavia, la questione delle altcoin potrebbe essere più complessa a causa della loro classificazione come security e potrebbe richiedere ulteriori regolamentazioni e valutazioni da parte delle autorità competenti.

