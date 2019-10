Forum Banca 2019: numeri da record per la dodicesima edizione

Grande successo per la dodicesima edizione del Forum Banca che si è chiuso a Milano

Scende il sipario sulla dodicesima edizione del Forum Banca. L'evanto ha totalizzato una serie di numeri record, migliorando la performance a suo tempo realizzata lo scorso anno.

In particolare i partecipanti sono stati oltre 600, dei quali ben 300 operanti nel settore bancario. Sul palco si sono alternati oltre 100 Speaker. In forte aumento anche gli operatori provenienti dal mondo bancario e di Fintech presenti che quest'anno sono stati in totale 14 ed hanno avuto uno spazio loro dedicato all’interno dell’area espositiva, il Fintech Smart Village.

Pur nell'estrema eterogenietà degli argomenti, i temi hot affrontanti nel corso dell'evento sono stati human digital, #banca del #futuro, nuove frontiere di pagamenti e, ovviamemte, Fintech (leggi, a tal riguardo, il programma Forum Banca 2019).

Positivo il commento di Luca Passoni, AD di IKN Italy, l'istituto che ha organizzato l'evento. Il manager, tirando le somme della 12esima edizione del Forum Banca, ha messo in evidenza "il ruolo determinante occupato dalle Startup e dall’innovazione in questo settore" ponendo anche l'accento sull'"importanza del Networking". Secondo Passoni punti di forza del Forum Banca edizione 2019 sono stati la crescente "qualità nei contenuti e la presenza di relatori nazionali e internazionali di altissimo livello". L'AD di IKN Italy ha anche aggiunto che la dodicesima edizione di Forum Banca ha presentato tutta una serie di "novità che sono state particolarmente apprezzate dai presenti". L'evento -ha concluso il manager- si sta quindi "consolidando anche a livello internazionale".

Pur in scia con le precedenti edizioni, Forum Banca 2019 ha introdotto alcune novità come le nuove location. Come da calendario, infatti, laprima giornata di evento si è tenuta presso le @Le Village, prestigioso spazio in Porta Romana, mentre la Main Conference si è tenuta presso il Centro Congressi NH Milanofiori.

Inoltre per la prima volta è stat rappresentata anche la Filiale del Futuro, l’hub dedicato alle nuove tecnologie e alle soluzioni più innovative a disposizione delle banche.

L'appuntamento con Forum Banca 2020 sarà il 23 e il 24 settembre prossimi.