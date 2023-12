Come investire nel settore fintech: i 5 trend da tener d’occhio nel 2024

Il mondo del fintech ha attraversato un anno cruciale nel 2023, caratterizzato da un’espansione significativa grazie all’introduzione di avanzamenti tecnologici come l’intelligenza artificiale (IA) e il machine learning.

Mentre alcune aziende, tra cui Binance e FTX, hanno sperimentato momenti difficili, il settore nel complesso ha dimostrato resilienza, aprendo nuovi orizzonti di opportunità per gli imprenditori.

L’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale nel 2024

L’ intelligenza artificiale è stata una protagonista indiscussa nel 2023, e nel 2024 si prevede che continuerà a crescere in importanza. Secondo Juniper Research , le banche smart utilizzeranno l’ IA generativa per offrire servizi personalizzati, migliorando l’esperienza del cliente. La tecnologia potrà anche rivoluzionare le procedure di Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) grazie a metodi innovativi di monitoraggio.

Il 2024 potrebbe segnare l’ingresso del “ Buy Now Pay Later ” nel settore B2B . Le imprese, alla ricerca di liquidità, potrebbero beneficiare di servizi di pagamento flessibili, un tempo riservati ai consumatori. L’adattamento rapido alle esigenze del cliente diventa cruciale per le aziende che vogliono primeggiare in questo settore in evoluzione.

I pagamenti Account-To-Account (A2A) si basano sul trasferimento diretto di denaro tra conti bancari, senza intermediari. Con l’apertura bancaria e l’adozione della Strong Customer Authentication (SCA) , i pagamenti A2A promettono maggiore velocità, riduzione dei costi e minore rischio di frodi. La loro sostenibilità ambientale li rende una scelta attraente, eliminando la necessità di carte di credito o debito.

Dopo il dibattito intenso del 2023 sulle Central Bank Digital Currencies (CBDC) , il 2024 potrebbe vedere un aumento graduale delle adozioni. Mentre alcuni paesi hanno già introdotto versioni digitali delle loro valute, altri stanno ancora conducendo studi approfonditi. Questa tendenza contribuirà a normalizzare l’uso delle CBDC a livello globale nel corso degli anni.

Juniper Research prevede che il 2024 sarà l’anno dei pagamenti biometrici. A guidare questa innovazione è Amazon, con il suo sistema One, che consente ai clienti negli USA di pagare utilizzando il riconoscimento del palmo della mano. Questo metodo non solo migliora l’esperienza del cliente abbreviando i tempi di attesa, ma potrebbe diventare una tendenza dominante nel 2024, con altre big tech che cercheranno di entrare in questo mercato.

Il 2024 promette di essere quindi un anno molto interessante per il fintech, con l’evoluzione tecnologica che apre nuovi orizzonti e introduce tendenze innovative.

