Cambio GBP/USD: come si muoverà a maggio 2021? Analisi e previsioni

© Shutterstock

Inizio del nuovo mese con il botto per il cambio Sterlina Dollaro: oggi le decisioni su tassi BoE e il dato sulle buste paga non agricole Usa

Il mese di maggio potrebbe offrire spunti molto interessanti per il cambio Sterlina Dollaro. Il cross attraversa una fase titubante a causa dell'incertezza per l'esito delle elezioni in Scozia. Una serie di market mover in agenda nei primi giorni del nuovo mese, però, potrebbero condizionare l'andamento della coppia Forex.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Proprio oggi 5 maggio il calendario macro prevede due eventi che potrebbero essere in grado di influenzare la performance del cross.

Lato Gran Bretagna ci sono le decisioni di politica monetaria della Bank of England mentre, lato Stati Uniti, l'attesa è tutta per le buste paga non agricole.

In realtà il clima di incertezza generato dall'attesa per l'esito del voto in Scozia è già da giorni controbilanciato da alcune buone indicazioni sullo stato di salute dell'economia della Gran Bretagna. Gli ultimi dati macro sembrano confermare che la ripresa economica del Regno Unito sia pienamente in atto anche grazie agli ottimo risultati che sono stati raggiunti con la campagna di vaccinazione anti-covid19.

Prima di analizzare più nel dettaglio i marker mover pubblicati e le previsioni su quelli in attesa di essere resi noti (tassi BoE e mercato del lavoro Usa), ricordiamo che per investire sul cambio GBP/USD c'è un modo semplice e alla portata di tutti: il CFD Trading. Quando si tratta di cambi, infatti, la cosa migliore da fare è speculare su un asset che rispecchia il valore del cross senza quindi comprare Sterline o Dollari in senso fisico. Se vuoi imparare a fare trading sul Forex, ti consigliamo anzitutto di leggere la nostra guida su come fare trading online da zero.

Successivamente puoi metterti alla prova con un conto dimostrativo per imparare così a speculare sul cross Sterlina Dollaro e su tante altre coppie, senza correre il rischio di perdere soldi reali. Tra i tanti broker online (qui l'elenco dei migliori) noi suggeriamo eToro perchè questo broker ti offre un account demo da ben 100mila euro per fare pratica.

Cambio Sterlina Dollaro: segnali incoraggianti da economia inglese

Gli ultimi dati macro hanno confermato l'economia inglese è in ripresa. In particolare l'indice PMI manifatturiero ha registrato un rialzo da 58,9 punti di marzo a 60,9 punti di aprile, facendo addirittura meglio di quelle che erano state le prime stime. Alla base del rally dell'attività manifatturiera, c'è stato il balzo della domanda interna ed esterna di manufatti.

Come messo in evidenza da Rob Dobson di Markit, il PMI della Gran Bretagna è salito ad un massimo di quasi 27 anni, grazie ad un aumento a tassi pià alti del previsto sia della produzione che dei nuovi ordini. In questo contesto, ha poi proseguito l'analista, le prospettive per il settore restano positive anche perchè ben due terzi dei produttori che si attendono che la produzione sia destinata a salire nel giro di un anno.

Cambio Sterlina Dollaro e market mover di oggi

Archiviata la buona performance del PMI manifattura, l'attenzione si sposta adesso alle decisioni della banca centrale inglese e ai dati sul lavoro in arrivo nel pomeriggio dagli Usa.

Secondo molti analisti non ci dovrebbero essere sorprese per quello che riguarda la politica monetaria della BoE che è destinata a restare accomodante. Nessuna novità neppure per quanto riguarda il quantitative easing in atto.

Se vuoi approfondire le previsioni sui market mover di oggi e il loro impatto sull'andamento della coppia GBP/USD, puoi visionare il video in basso che è offerto gratuitamente dal broker GKFX (quii la recensione).

Nel video sono contenute molte indicazioni che puoi sfruttare per fare trading sul forex e, in modo specifico, sulla coppia GBP/USD.

Tra l'altro lo stesso broker GKFX ti offre la demo gratuita per operare. Puoi prenderla direttamente in basso senza bisogno di lasciare il sito.

Cambio Sterlina Dollaro previsioni maggio 2021

Come accennato in precedenza, le elezioni che si terranno in Scozia sono il maggiore catalizzatore di breve termine per il cambio GBP/USD. Dal punto di vista dell'analisi tecnica, la coppia si è mossa lateralmente nelle ultime settimane. Attualmente il cross è leggermente sopra le medie mobili ponderate a 25 e 50 giorni. Sul grafico è disegnato uno schema head and shoulders invertito che altro non è che un pattern rialzista.

Premesso questo a maggio è possibile che il cambio Sterlina Dollaro continui a salire. Uno snodo significativo resta la resistenza a quota 1,4.

Attenzione a non caricare di troppa importanza l'appuntamento con il voto scozzese. Secondo gli analisti dei migliori broker, infatti, nonostante le premesse, non ci dovrebbero essere grandi impatti reali sulla coppia.