Cambio EUR/CHF verso la parità? Ecco quali sarebbero le conseguenze e come investire

Chi investe sul forex in questo periodo ha gli occhi puntati sul cambio Euro Franco Svizzero. Il motivo per cui questo cross è finito nel mirino dei trader riguarda l’oramai consolidata tendenza verso la parità che contraddistingue la coppia.

Come si può vedere dal grafico in basso, a fine maggio il cambio Eur/Chf è attestato a quota 0,98 dopo essere arrivato anche a 0,99 nelle settimane precedenti. Cosa significa questo rapporto di cambio così alto? Non è necessario essere degli esperti di forex per comprendere che siamo ad un passo da quota 1 a 1 con un euro costa quasi un franco. Sempre l’analisi grafica consente di cogliere anche alcuni particolari sulla dinamica che sta portando il cross Eur/Chf verso la parità: era appena il mese di gennaio quando un Euro costava meno di 93 franchi. In pratica nel giro di 5 mesi il tasso di cambio è profondamente cambiato a tal punto che oggi in pochi si potrebbe stupire nel vedere le due valute sulla parità.

Logicamente con un rapporto 1 euro uguale a 1 franco svizzero ci sarebbero anche delle ripercussioni di ordine economico. Prima di analizzarle, però, è fondamentale capire come si è giunti alla quasi parità tra le due valute. Solo comprendendo le ragioni alla base di questa dinamica, è possibile prevedere cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi e quindi capire come investire sul cambio Euro Franco Svizzero. Parleremo di questo aspetto nella seconda parte dell’articolo. Già ora però possiamo dire che fare trading su Eur/Chf è accessibile a tutti grazie ai broker CFD specializzati sul forex come ad esempio FP Markets che ha il vantaggio di presentare gli spread più bassi del settore (oltre ad una indiscutibile rapidità nell’esecuzione degli ordini).

Broker Forex Leader CONTO DEMO GRATUITO Sul sito di Fp markets Spread più bassi del settore, a partire da soli 0.0 pip

0.0 Spread in pip

Piattaforme e tecnologia di trading avanzate

Prezzi DMA (Direct Market Access) su IRESS Avviso: il tuo capitale è a rischio

Perchè il cambio Euro Franco Svizzero va verso la parità?

Alla base della convergenza verso la parità del cross Eur/Chf ci sono diversi fattori che sono tra di loro convergenti. Tanto per iniziare c’è l’aumento della propensione al rischio degli investitori che ha come diretta conseguenza l’abbandono delle valute rifugio tra cui svetta proprio il franco svizzero. In secondo luogo c’è la politica monetaria: a seguito del taglio del costo del denaro deciso dalla BNS, la differenza dei tassi di interesse con l’Eurozona, è cambiata a svantaggio proprio del franco svizzero. Per finire, alimentate dalle prime due variabili, crescono le scommesse dei trader più speculativi contro la valuta elvetica.

In particolare i trader stanno speculando sul fatto che la banca centrale svizzera possa tagliare ancora il saggio di riferimento. L’ipotesi prevalente è che la BNS possa tagliare i tassi solo in autunno ma i mercati hanno iniziato a scontare due tagli dei tassi di 25 punti base ognuno nel prossimo anno. Se tale prospettiva dovesse essere confermata la pressione della svalutazione sul franco sarebbe destinata a restare molto alta.

Ed è qui che arriva il nodo della questione: per quale motivo la banca centrale svizzera intende svalutare la moneta? Secondo Santosh Brivio, economista senior presso la Banca Migros, intervistato dal portale Ticinonline, l‘inflazione in Svizzera è sotto controllo e il fatto che le prospettive siano perfettamente allineate ai target, consente il lusso di avere un franco più debole favorendo in questo modo l’export elvetico.

Proprio il rialzo delle esportazioni potrebbe essere una delle più importanti conseguenza della parità Eur/Chf. Ce ne sono ovviamente anche altre.

Effetti della parità tra Euro e Franco Svizzero

Secondo Brivio la debolezza del franco svizzero è un sostengo alle esportazioni poichè i prezzi dei beni made in Swiss esportati sul mercato globale sono più attraenti. Ma anche la Banca Centrale Svizzera ha il suo vantaggio visto che la maggior parte del suo patrimonio in titoli è in valuta estera.

E per finire anche il settore del turismo domestico trae beneficio da un franco più debole poichè andare in vacanza in Svizzera per un cittadino dell’EU torna ad essere più conveniente. Di contro gli acquisti e le vacanze degli svizzeri in Europa sono destinati ad essere più cari.

Tirando quindi le somme, in caso di parità tra Euro e Franco Svizzero le conseguenze più immediate riguarderanno l’export elvetico e il bilancio della banca centrale svizzera. Effetti in positivo anche sul turismo in Svizzera mentre per gli svizzeri andare a fare turismo nell’area EU costa di più.

Previsioni cambio Eur/Chf: cosa succederà nel corso dell’anno?

Alla luce di quanto detto in precedenza e tenendo conto della concreta possibilità che il cambio Euro Franco Svizzero possa centrare la perfetta parità, quali sono le previsioni sull’andamento del cross nella parte restante dell’anno?

Secondo l’analista di Banca Migros non è da escludere che la stessa parità possa essere superata. In pratica lo scenario prevalente è quello di una maggiore debolezza della valuta elvetica anche se l’esperto tende a escludere l’eccessivo indebolimento di Chf. Lo spazio per una ulteriore svalutazione è quindi stretto. A fare la differenza sull’andamento del cross Euro Franco Svizzero saranno con tutta probabilità le scelte di politica monetaria della BNS a loro volta derivanti dall’andamento dell’inflazione nella Confederazione.

Di certo il cambio sembra essere destinato a mantenere un certo appeal nei mesi a venire. Tale visibilità può essere sfruttata dai trader e proprio per questo è consigliabile ricorrere ad un broker specializzato nel forex per investire su Eur/Chf.

FP Markets, con i suoi spread molto bassi e la rapida esecuzione degli ordini, è la scelta ottimale. Essendo un broker CFD, FP Markets consente di speculare al rialzo (long trading) e al ribasso (short trading) per sfruttare così tutte le direzioni dei valori.

Caratteristica fondamentale di FP Markets è poi la possibilità di negoziare con margini ridotti e riuscire così a gestire in efficiente il proprio capitale. Il broker, inoltre, offre un supporto clienti di alta qualità e tempestivo sempre a disposizione dei trader.

Per investire sul forex con FP Markets si può usare senza impegno il conto demo gratuito da 100mila euro virtuali.

Broker Forex Leader CONTO DEMO GRATUITO Sul sito di Fp markets Spread più bassi del settore, a partire da soli 0.0 pip

0.0 Spread in pip

Piattaforme e tecnologia di trading avanzate

Prezzi DMA (Direct Market Access) su IRESS Avviso: il tuo capitale è a rischio

Per finire va ricordata l’ampia gamma di piattaforme disponibili con FP Markets tra cui la MetaTrader 4 e MetaTrader 5 oltre a quella di proprietà del broker.

Guide su FP Markets per meglio conoscere il broker:

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Siamo su Telegram Rimani aggiornato con le ultime novità su investimenti e trading!