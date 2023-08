Cambio Eur/Usd ancora sotto 1,10, ma la pressione ribassista è debole. Previsioni

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) ha affrontato una sfida nel mantenere una posizione rialzista sopra quota 1,10 e attualmente sta attraversando un periodo di ribassi, posizionandosi a 1,098 al momento della stesura di questo articolo. Tale debolezza potrebbe indicare una possibile inversione di tendenza, con la prospettiva di un ritorno a livelli più ribassisti.

Scenario attuale e proiezioni future

Al momento, l’indice del dollaro USA è in ripresa, situandosi a 102 punti, e questa dinamica potrebbe influenzare ulteriormente il cambio euro dollaro. Tuttavia, le prospettive future non sembrano portare sorprese significative, e potremmo assistere a un movimento moderatamente ribassista.

Un livello chiave da tenere d’occhio è 1,097, che coincide con l’EMA a 50 giorni. Un’eventuale violazione di questo livello potrebbe fornire un segnale tecnico più solido per ulteriori ribassi. Tuttavia, per un calo più sostenuto al di sotto di 1,095, è probabile che si necessiti di un supporto fornito dai dati macroeconomici che saranno pubblicati nel corso della settimana.

Le prospettive per il contesto economico dell’Eurozona potrebbero influenzare il futuro del cambio euro dollaro. Se dovesse sorgere incertezza riguardo alla stabilità economica e alle prospettive di ripresa nella regione, potremmo assistere a un ribasso più pronunciato, che riporterà il cambio euro dollaro ai minimi di inizio Luglio 2023, situato sotto 1,09.

Sfide e possibilità

D’altra parte, se l’Eurozona dovesse dimostrare solidità economica e le prospettive di ripresa rimanessero positive, il cambio euro dollaro potrebbe continuare a oscillare attorno al livello di 1,10, precisamente tra 1,0970 e 1,1020.

Va notato che un ritorno ai massimi relativi di 1,12 sembra improbabile nel prossimo futuro, in seguito all’assorbimento dei rialzi del mese scorso, i quali sono stati causati dalla debolezza del dollaro USA.

Quindi possiamo dire che le prospettive per il cambio euro dollaro dipendono in gran parte dai dati macroeconomici futuri e dal contesto economico dell’Eurozona. L’incertezza potrebbe portare a ulteriori ribassi, mentre la stabilità economica potrebbe sostenere il cambio euro dollaro nei livelli attuali.

Mantenere un occhio attento sul contesto economico e sui dati macroeconomici può aiutare a comprendere meglio l’andamento futuro di questa coppia valutaria.

