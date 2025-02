Cambio Euro Dollaro elezioni in Germania - BorsaInside.com

Grande movimento sul mercato del Forex a seguito dell’esito del voto tedesco. La netta affermazione della CDU-CSU, il crollo della SPD del cancelliere Olaf Scholz e la vigorosa avanzata della AfD hanno immediatamente determinato una robusta risalita del cross Eur/Usd sopra quota 1,05. Nulla di cui meravigliarsi perchè l’esito delle elezioni in Germania non ha stupito nessuno essendo stato messo abbondantemente in preventivo dai sondaggi dei mesi scorsi come pure già messa in conto era stata anche la reazione del cambio Euro Dollaro.

Insomma tutto come da copione e adesso, come sempre avviene in situazioni simili, l’attenzione è già rivolta a ciò che potrebbe accadere nel medio termine. Cosa attendersi dal cambio Euro Dollaro dopo la vittoria della CDU-CSU alle elezioni tedesche è la nuova domanda che i traders interessati ad investire sul forex hanno iniziato a porsi. In questo caso la risposta è meno scontata e molto dipenderà dall’esito della formazione del governo tedesco. Perchè se è vero che i conservatori hanno vinto, è altrettanto vero che i numeri per governare non li hanno. Il vincitore delle elezioni, Friedrich Merz, ha già detto chiaramente che di alleanze con il partito arrivato secondo al voto, i nazionalisti di AfD, non se ne parla e allora il solo scenario pensabile resta quello della solita grande alleanza che metterebbe assieme la CDU-CSU con i grandi sconfitti del partito socialdemocratico.

I temi di un eventuale accordo tra le parti che vada oltre la politica anti-AfD, sono però tutti da decifrare e allora è proprio in questa situazione che si potrebbero aprire prospettive molto stimolanti per Euro Dollaro.

Perchè il cambio Euro Dollaro si rafforza dopo il voto tedesco?

L‘immediata rafforzamento dell’Euro sul Dollaro a seguito delle elezioni in Germania è meritevole di attenzione perchè, in realtà, la crescita poteva essere ancora più marcata se dal voto fosse scaturita un’affermazione completa della CDU-CSU che, come accennavamo in precedenza, ha si vinto ma non avrà la maggioranza per governare.

Detto questo, Euro Dollaro sembra però apprezzare il raggiungimento di quelle che era l’obiettivo minimo di queste elezioni ossia la liquidazione dell’era Scholz. Il leader della SPD è il grande sconfitto del voto tedesco e dovrà farsi da parte per agevolare ogni ipotesi di accordo di grossa coalizione tra il suo partito e i conservatori. Su questo punto la CSU è stata molto chiara già prima del voto affermando che ogni intesa per tagliare fuori la destra di AfD sarebbe stata possibile solo con passo indietro del cancelliere in carica.

Rispondendo quindi alla domanda che fa da titolo a questo paragrafo, il cambio Euro Dollaro a seguito del voto tedesco si è portato sopra quota 1,05 grazie alla sconfitta di Scholz oramai considerato come uno dei fattori di maggiore debolezza non solo di Berlino ma di tutta l’Europa.

Le certezze, però, si fermano qui e proprio il fatto che non ce ne siano, rende difficile stabilire cosa potrà accadere ora ad Euro Dollaro.

Come investire sul cambio Eur/Usd per sfruttare l’effetto-elezioni in Germania

Iniziamo con un dato statistico prettamente politico. Se dovesse esserci una grande alleanza tra destra e sinistra in chiave anti-Afd sarebbe la riedizioni di un modello di governo sempre più frequente nella storia della Germania. Negli ultimi 20 anni, infatti ci sono state già quattro grandi coalizioni. Il problema riguarda sempre la natura di questi accordi. Sulla base di quali programmi CSU-CDU e SPD andrebbero a creare un governo in quella che è una fase difficilissima per l’economia tedesca? Proprio perchè il collante tra due partiti così diversi rischia di essere davvero lo stop all’avanzata dei nazionalisti, il rialzo del cross Eur/Usd corre il serio pericolo di essere del tutto momentaneo.

In questo contesto, quindi, le trattative per la nascita del nuovo governo in Germania si ritrovano ad essere uno dei catalizzatori più importanti per investire sul cross Eur/Usd nel medio termine. Mercati e trader chiedono ai vincitori delle elezioni di fare presto per pervenire quanto più rapidamente possibile alla formazione di un nuovo governo. Al tempo stesso però viene anche chiesto che il nuovo governo sia quanto più forte e stabile possibile. Insomma come la storia recente ha insegnato, serve una Germania forte per avere un’Europa forte e quindi per rafforzare l’Euro. La misura in cui tutto questo sarà possibile andrà a definire l’andamento del cambio Eur/Usd.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, superando la resistenza a quota 1,05, il cross si è aperto la strada per un ulteriore rialzo anche fino a 1,055 e oltre. Questa dinamica, però, non è affatto scontata perchè se le pressioni di vendita dovessero intensificarsi impedendo proprio agli 1,05 di reggere, allora la coppia potrebbe fare un clamoroso retro-front. In questo caso non è da escludere un ribasso fino a 1,04, livello che altro non è che il supporto di breve termine (oltre che area in cui transita la medio mobile a 50 giorni).

