Cambio Euro Dollaro (EUR/USD) stabile sopra 1,10 in attesa delle decisioni della Fed

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) sta attraversando una fase di sensibile calo settimanale, avendo effettuato diversi tentativi per raggiungere il supporto a 1,10.

I precedenti rialzi ambiziosi al di sopra del livello di resistenza di 1,12 hanno subito un repentino ritracciamento naturale, ma il quadro attuale sembra escludere la possibilità di nuovi recuperi.

Al contrario, la pressione ribassista potrebbe facilmente portare a un calo definitivo al di sotto di 1,10 o a una lunga fase laterale compresa tra 1,1040 e 1,11.

Al momento della stesura di questo articolo, il cambio euro dollaro si attesta esattamente a quota 1,1063, mentre l’indice del dollaro USA si trova a 100,94 punti.

Cosa dobbiamo aspettarci dal cambio Euro Dollaro

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) prospetta ancora nuovi ribassi, pur mantenendosi sopra la soglia critica di 1,10, che segna il ritorno in un territorio più decisamente rialzista.

Per le prossime previsioni della settimana, sarà di fondamentale importanza valutare la tenuta del supporto a quota 1,10. Un calo al di sotto di questo valore potrebbe segnare l’inizio di una fase decisamente ribassista per il cambio euro dollaro, mentre il mantenimento del supporto rappresenta il prerequisito essenziale per un ritorno ai rialzi.

Quali sono i livelli tecnici chiave

Sul fronte tecnico, per mantenere il livello di 1,10, il cambio euro dollaro dovrà cercare di contenere la pressione ribassista sui livelli intermedi di 1,1015 e 1,1060. Un eventuale breakout al ribasso al di sotto di 1,10 potrebbe coinvolgere l’attuale media mobile esponenziale a 50 giorni, posizionata a quota 1,09691.

D’altra parte, una salita sopra il livello di 1,1060 e verso le resistenze intermedie tra 1,11 e 1,1150 segnerebbe il ritorno in territorio più decisamente rialzista, aprendo la possibilità allo scenario di un recupero dell’area di 1,12.

