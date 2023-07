Cambio euro dollaro (EUR/USD) verso ulteriori ribassi? Ecco cosa fare

Il cambio euro dollaro si sta stabilizzando leggermente al di sotto del livello tecnico di 1,09, mantenendosi vicino a questo obiettivo senza allontanarsene significativamente. Il rafforzamento del dollaro USA e una serie di dati macroeconomici non particolarmente positivi per l’Eurozona hanno influito su questa tendenza.

Come conseguenza, si sono registrati ulteriori cali dopo il rimbalzo al di sotto di 1,10, e questi potrebbero non essere ancora terminati. Gli analisti e gli investitori stanno monitorando attentamente il mantenimento del principale supporto a 1,085, dal quale molto probabilmente dipenderanno gli equilibri nel breve/brevissimo termine del cambio euro dollaro.

Al momento della scrittura, il cambio euro dollaro si attesta esattamente a 1,0892, mentre a inizio mattinata era a 1,0886 con l’indice del dollaro USA a 102,7 punti.

Cosa dobbiamo aspettarci ora?

Il cambio euro dollaro continua ad avvicinarsi al livello di supporto di 1,085 e, al momento della scrittura, ha già superato la media mobile esponenziale a 50 giorni. Un eventuale arretramento rappresenterebbe un chiaro segnale tecnico: il cross avrebbe infatti spazio sufficiente per registrare nuovi ribassi al di sotto di 1,085, verso i target di 1,082 e 1,08.

In caso di una forte pressione ribassista, le prospettive di un ampio ribasso fino ai minimi mensili di 1,067 diventerebbero più concrete. Tuttavia, ritengo che il cambio euro dollaro sia in grado di limitare il trend al ribasso ai livelli di supporto di 1,08 e 1,082.

Dato il livello di prezzo attuale, non sarebbe sorprendente nemmeno un rapido ritorno sopra l’area di 1,09, il che garantirebbe la stabilizzazione del supporto e eviterebbe ulteriori ribassi.

Certamente, l’obiettivo principale di un rialzo a 1,10 sembra ancora difficile da raggiungere, ma un’estensione dei recuperi verso 1,093 e 1,095 sarebbe sufficiente per invertire l’attuale tendenza e far ripartire il cambio euro dollaro in una direzione più nettamente rialzista per la seconda metà dell’anno.

Tutti i migliori broker CFD consentono di fare trading sul cross Eur/Usd. Il nostro suggerimento è di usare eToro (qui la recensione), un broker che mette a disposizione anche un conto demo gratuito da 100mila euro virtuali per imparare a fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri. In questo articolo abbiamo parlato di come fare trading su Eur/Usd con eToro.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!