Cambio Euro Dollaro: obiettivo quota 1,10. Focus su FED e BCE

Prosegue le fase laterale del cambio Euro Dollaro che oggi scambia a quota 1,097, grossomodo lo stesso livello di ieri.

In questo contesto nuova linfa potrebbe arrivare dalle prossime dichiarazioni di FED e BCE. In particolare oggi è attesa la diffusione della minute dell’EuroTower. Si tratterà di un appuntamento fondamentale per capire quante reali possibilità ci sono che la BCE possa proseguire con un ritmo di rialzo dei tassi più serrato rispetto a quello della FED. Nel caso in cui neppure queste dovessero riuscire a smuovere il cross, è plausibile che la fase di stasi possa proseguire.

Dal punto di vista tecnico, l’ipotesi che circola con maggiore insistenza tra gli addetti ai lavori è che la coppia stia cercando di avvicinarsi quanto più possibile al target di 1,10. Diciamo che il cross EurUsd, come si può anche vedere dal grafico in alto, sta gironzolando attorno a questo livello dando l’impressione di cercare una stabilizzazione.

Nel momento in cui essa si dovesse verificare, quali sarebbero gli scenari che si potrebbero aprire? Dal punto di vista tecnico si può ipotizzare che, in caso di ulteriore spinta al rialzo, il cross possa prima puntare quota 1,1 e poi addirittura quota 1,117.

In caso contrario, ossia se dopo aver toccato quota 1,1 il cambio dovesse innescare la retromarcia, si potrebbe ipotizzare una discesa fino a 1,073 prima e poi a 1,05.

Cambio Euro Dollaro e incubo lateralità

Come abbiamo accennato in precedenza c’è la possibilità che la fase di lateralità del cross EurUsd possa proseguire ancora se neppure dalle banche centrali dovessero arrivare spunti sufficienti per rendere più dinamica la situazione.

Come messo in evidenza da alcuni analisti, c’è la seria impressione che il mercato del forex stia mordendo poco in questo frangente. E’ come se il clima festivo iniziato con Pasqua non sia ancora finito.

E allora le speranze sono tutte nella pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Banca Centrale Europea e nelle prossime dichiarazioni della Federal Reserve.

Del resto nel corso delle ultime settimane i maggiori rialzi del cross EurUsd sono stati registrati proprio a seguito di dichiarazioni da parte dei banchieri centrali o della pubblicazione di alcuni market mover molto impattati. In entrambi i casi il rialzo è stato frutto della profonda divergenza esistenza tra la politica monetaria della FED e quella della BCC.

Senza bisogno di andare troppo lontano, il più recente rialzo della coppia Euro Dollaro è stato causato dalla pubblicazione dei dati sull’inflazione che sono risultati più bassi dei mesi precedenti alimentando le speranze che la FED potesse decidere di ridurre il ritmo di aumento del costo del denaro (anche a causa della situazione problematica delle banche regionali Usa). Tuttavia dopo l’ottimismo iniziale, la spinta si è andata ad esaurire e il motivo è stato semplicemente uno: l’attesa per quelle che saranno le effettive mosse della Federal Reserve.

Come investire sul cambio Euro Dollaro in questa fase

Nonostante il clima che caratterizza il mercato del forex lasci poco spazio al dinamismo, stiamo comunque parlando del mercato più liquido al mondo. Questo significa che sia pure in range stretti c’è spazio per investire.

Uno degli strumenti più rapidi per speculare sul cross Eur/Usd sono i CFD. I Contratti per Differenza FX consentono di investire sulle variazioni di prezzo tra momento della vendita e momento dell’acquisto. Con i CFD si può speculare al rialzo (se le stime sono per un aumento del calore del cross) oppure al ribasso (se invece le stime sono per un ribasso).

Tutti i migliori broker CFD permettono di aprire posizioni sul cross Eur/Usd. In questa guida spieghiamo come fare trading sul cambio Euro Dollaro con eToro. Sicuramente non sarà sfuggito il fatto che su questo sito citiamo spesso questo broker e il motivo è semplice: con questa piattaforma è possibile iniziare ad investire con un conto reale effettuando un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari.

