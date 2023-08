Euro Dollaro (EUR/USD) previsioni: attese fluttuazioni intorno al supporto 1,10

Il mercato valutario è stato recentemente coinvolto da una serie di eventi, tra cui le dichiarazioni della Federal Reserve (Fed) e della Banca Centrale Europea (BCE), che hanno contribuito a un’ampia volatilità. Vediamo quindi quali sono le implicazioni di tali sviluppi per il cambio EUR/USD, focalizzandoci sulla prospettiva di breve termine e sulle possibili direzioni future.

Ritracciamento e volatilità

Nella scorsa settimana, il cambio euro dollaro ha chiuso appena sopra il livello di supporto di 1,10, ma non prima di essere stato soggetto a un ampio ritracciamento seguito da un’impennata di volatilità. Le dichiarazioni della Fed e della BCE hanno giocato un ruolo chiave nell’influenzare il mercato.

Nonostante la volatilità, il cambio EUR/USD è riuscito a superare il target principale di 1,10 e ha raggiunto il livello di 1,095. La sua reazione immediata è stata positiva, poiché il cross è tornato in rialzo sopra il livello chiave di 1,10. Questo suggerisce che il cambio ha ora una base solida per continuare a riprendersi, offrendo prospettive di crescita più concrete.

Previsioni e livello di supporto

Per la prima metà di questa settimana, ci aspettiamo ancora un moderato livello di volatilità nel cambio EUR/USD. Tuttavia, dato il superamento del livello di 1,10, sembra probabile che il cambio mantenga una certa tenuta. Il nostro obiettivo sarà ora puntare a ulteriori recuperi.

Affinché il cambio euro dollaro possa raggiungere nuovi massimi relativi, al di sopra del livello di 1,12, avrà bisogno di una spinta maggiore da parte del mercato. Questa spinta potrebbe derivare da nuovi dati macroeconomici favorevoli per l’economia dell’Eurozona e la sua ripresa. Se tali dati dovessero essere rilasciati, potremmo assistere a una crescita più ambiziosa del cambio.

Prima di affrontare la sfida di superare il livello di 1,12, il cambio EUR/USD dovrà affrontare alcune resistenze intermedie. In particolare, ci aspettiamo delle sfide intorno ai livelli di 1,1050 e 1,1080. Superare queste resistenze sarà un passo cruciale verso l’obiettivo finale di nuovi massimi.

Il possibile scenario ribassista

Tuttavia, è importante considerare anche uno scenario ribassista. Se il mercato dovesse mostrare una mancanza di slancio e se i dati macroeconomici dovessero deludere, potremmo vedere il cambio EUR/USD scendere verso i livelli di supporto di 1,095 e 1,092. Se tali livelli venissero violati, potrebbe mettere in crisi la tenuta dell’uptrend delle settimane precedenti.

Il cambio euro dollaro (EUR/USD), come abbiamo visto, ha superato il livello di 1,10 dopo essere stato coinvolto da un’ampia volatilità. Le previsioni indicano la possibilità di ulteriori recuperi verso resistenze intermedie, ma il raggiungimento di nuovi massimi richiederà un supporto solido da parte del mercato e dati macroeconomici positivi.

D’altro canto, uno scenario ribassista potrebbe essere considerato nel caso di una mancanza di slancio e di dati deludenti. Seguire attentamente l’evoluzione dei mercati e monitorare i fattori economici sarà essenziale per prendere decisioni informate riguardo alle prospettive future del cambio EUR/USD.

Tutti i migliori broker CFD consentono di fare trading sul cross Eur/Usd. Il nostro suggerimento è di usare eToro (qui la recensione), un broker che mette a disposizione anche un conto demo gratuito da 100mila euro virtuali per imparare a fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri. In questo articolo abbiamo parlato di come fare trading su Eur/Usd con eToro.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!