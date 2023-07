Euro Dollaro: il rally continua dopo il calo dell’inflazione USA, EUR/USD potrebbe raggiungere 1,12?

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) è in una fase di forte rialzo, principalmente a causa della pressione al ribasso sul dollaro USA. Attualmente, si sta diffondendo l’idea che il calo dell’inflazione possa portare ad una svolta nella politica monetaria aggressiva della Federal Reserve.

Il dollaro USA ha registrato un calo significativo, con il suo indice che si attesta poco sopra i 100 punti. Questo calo ha permesso anche alle commodities di riprendersi, grazie all’aumento della domanda internazionale. Tuttavia, sono le altre valute internazionali, in particolare l’euro, a trarne i maggiori vantaggi.

Rally Euro Dollaro – Borsainside

Nelle ultime ore, il cambio euro dollaro è riuscito a superare ampiamente il livello di 1,11, indicando che i trader stanno scommettendo su un ulteriore allontanamento delle politiche monetarie delle due banche centrali.

Attualmente, al momento della stesura di questo articolo, il cambio euro dollaro si attesta a 1,1146, mentre l’indice del dollaro USA si trova a 100,120 punti.

Previsioni sul cambio euro dollaro

È probabile che il cambio euro dollaro cercherà di testare in modo più convincente la prossima resistenza a quota 1,1150 già nelle prossime ore, sfruttando anche i dati macroeconomici odierni per preparare un’eventuale estensione verso 1,12.

Dato che il rialzo attuale è basato su fondamentali solidi, rappresentati dai dati macroeconomici effettivi che indicano un rallentamento della politica monetaria statunitense, ritengo che anche eventuali ritracciamenti inaspettati avranno difficoltà a riportare il cambio euro dollaro al di sotto di quota 1,10.

Nel corso dei miei articoli quotidiani sul cambio euro dollaro, ho spesso sottolineato che raggiungere il livello di 1,10 (e ancora di più i livelli successivi) sarebbe stata un’impresa difficile in condizioni di mercato costanti. Ho espresso quest’opinione perché ero convinto che fossero le divergenze operative tra le due banche centrali a spingere il cambio euro dollaro ben al di sopra di quota 1,10.

Tuttavia, la realtà di questo ultimo movimento al rialzo è leggermente diversa. Non sono state fatte dichiarazioni particolari dalle banche centrali, ma i discorsi di alcuni membri del FOMC e i dati sull’inflazione di ieri hanno evidentemente convinto gli investitori dell’imminenza di una “divergenza operativa” tra le politiche monetarie delle due banche.

Proprio per questo motivo, ora che il destino sembra essere stato segnato, ritengo che un ritorno al di sotto di 1,10 sia improbabile. È possibile che una nuova fase chiaramente rialzista stia per iniziare, ma preferisco attendere i primi test dei supporti per confermare questa previsione iniziale.

Nel frattempo, sarebbe opportuno prestare particolare attenzione alla resistenza a 1,12 e ai livelli successivi, come 1,1230 e 1,1250, in quanto potrebbero rappresentare i punti di inizio di un primo tentativo di consolidamento del trend rialzista del cambio euro dollaro.

