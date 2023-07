Euro dollaro: persiste il ritracciamento ma le previsioni non cambiano

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) ha registrato un ritracciamento al di sotto del livello di 1,12, dirigendosi verso il supporto intermedio di 1,11 durante la chiusura settimanale precedente. Questo andamento, sebbene di lieve entità, non mina in alcun modo lo scenario rialzista attuale, che si manterrà solido fintanto che il supporto di 1,10 verrà mantenuto stabile.

Tuttavia, è importante notare che questo ritracciamento indica un rallentamento del precedente rally rialzista, il quale aveva suggerito la possibilità di raggiungere obiettivi ambiziosi compresi tra 1,13 e 1,15. Personalmente, ritengo che nel breve termine sia improbabile che si possano testare tali livelli di prezzo.

Al momento della stesura di questo articolo, il cambio euro dollaro è quotato esattamente a 1,10886.

Previsioni sul cambio euro dollaro

Le prospettive future per il cambio euro dollaro (EUR/USD) indicano la possibilità di un ulteriore ritracciamento verso i livelli di supporto intermedi, situati tra 1,1050 e 1,11, già in questa apertura settimanale. Nel caso in cui entrambi questi livelli venissero violati, il prossimo obiettivo ribassista sarà fissato a 1,10, insieme alla media mobile esponenziale a 50 giorni.

L’eventuale raggiungimento di questo secondo obiettivo, attualmente individuato a quota 1,0958, potrebbe accentuare la pressione ribassista, segnando l’inizio di un effettivo cambiamento di tendenza verso il basso.

Tuttavia, se i livelli di supporto menzionati in precedenza, soprattutto quello chiave a 1,10, dovessero rimanere solidi, potremmo invece assistere a un nuovo tentativo di rimbalzo al rialzo.

In particolare, nel contesto di uno scenario rialzista, è plausibile che un superamento della soglia di 1,1150 possa portare a ulteriori rialzi verso quota 1,1180 e 1,1220.

Un’eventuale ripresa verso i massimi relativi a 1,1250 potrebbe rappresentare un nuovo tentativo di breakout rialzista. Tuttavia, in questo scenario, potrebbe rendersi necessaria una fase di consolidamento prima di nuove e audaci accelerazioni al rialzo.

Come vediamo quindi, il cambio euro dollaro (EUR/USD) ha subito un ritracciamento, ma il quadro rialzista globale rimane saldamente in piedi finché il supporto a 1,10 verrà mantenuto stabile.

Le previsioni future indicano la possibilità di ulteriori ritracciamenti verso i livelli di supporto intermedi, ma l’eventuale rottura di tali livelli potrebbe aprire la strada a una tendenza ribassista più accentuata.

Al contrario, la tenuta dei supporti attuali potrebbe favorire un nuovo rimbalzo al rialzo, con obiettivi a 1,1150, 1,1180 e 1,1220. Un eventuale superamento dei massimi a 1,1250 potrebbe portare a una maggiore crescita, anche se una pausa di consolidamento potrebbe essere necessaria prima di nuovi spunti rialzisti.

Come sempre, nel mercato dei cambi, è importante tenere d’occhio gli sviluppi economici e politici sia nell’area dell’euro che negli Stati Uniti, poiché tali eventi possono influenzare significativamente la direzione del cambio euro dollaro. Mantenere una visione attenta e informata del mercato è fondamentale per prendere decisioni di trading consapevoli e tempestive.

