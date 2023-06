USD/JPY verso un rally sopra 144.00, con il sostegno della Banca del Giappone

Il cambio USD/JPY sta mostrando un’azione altalenante intorno a 143,50 nelle prime ore della sessione europea. Si prevede che l’asset possa raggiungere un forte aumento sopra 144,00 poiché gli investitori sperano che la Banca del Giappone (BoJ) continui a mantenere una politica monetaria accomodante al fine di raggiungere un’inflazione sostenibile del 2%.

I futures S&P500 hanno registrato significativi guadagni nella sessione asiatica poiché gli investitori stanno facendo i conti con le paure legate alle aspettative di tassi di interesse più alti da parte della Federal Reserve (Fed).

Le azioni statunitensi hanno subito pressioni al ribasso lunedì a causa della cautela ispirata dalla prossima stagione dei risultati trimestrali. Gli investitori sono preoccupati che i tassi di interesse più alti della Federal Reserve (Fed) pesino notevolmente sulle prospettive economiche, il che potrebbe influire sui numeri trimestrali.

L’indice del dollaro americano (DXY) sta oscillando intorno al supporto immediato di 102,60. Ci si aspetta un’azione intensa nell’indice del dollaro americano in vista della pubblicazione dei dati sugli Ordini di beni durevoli degli Stati Uniti (maggio).

Secondo le previsioni, i dati economici dovrebbero contrarsi dell’1,0% rispetto a un’espansione dell’1,1%. Gli Ordini di beni durevoli escludendo la Difesa dovrebbero rimanere stagnanti rispetto a una contrazione dello 0,7%. Un’analisi più approfondita dei dati economici futuri indica che il calo degli ordini di difesa influenzerà i dati economici.

Contrariamente all’indice del dollaro americano, il rendimento dei titoli del Tesoro statunitense a 10 anni si è ripreso nettamente al 3,74% poiché gli investitori sperano che la Fed continui ad aumentare i tassi di interesse, in considerazione del fatto che il percorso verso un’inflazione del 2% è ancora lontano dall’essere completato.

Nel frattempo, lo yen giapponese è destinato a danzare al ritmo del discorso del governatore della BoJ, Kazuo Ueda. Si prevede una posizione accomodante da parte del governatore Ueda poiché l’impatto dei prezzi delle importazioni più alti sta svanendo e la banca centrale ha bisogno di stimolare la domanda attraverso salari più elevati per mantenere l’inflazione stabilmente al di sopra del 2%.

