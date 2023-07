Analisi azioni Volkswagen: comprare o vendere? Un driver potentissimo sui prezzi

Volkswagen è il classico titolo che non ha bisogno di presentazioni. Tutti conoscono la causa automobilistica tedesca. Nelle ultime 5 sedute le azioni Volkswagen sono rimaste sostanzialmente invariate nonostante alcune notizie price sensitive molto significative. In questo articolo analizzeremo appunto le ultime notizie sulla quotata tedesca con un intento molto particolare: capire se conviene comprare o vendere il titolo.

Prima di scendere nel dettaglio del tema, però, una finestra sulla performance di borsa di Volkswagen. Come detto in precedenza, il titolo è invariato su base mensile. Come si può vedere dal grafico in basso, rispetto all’inizio dell’anno le azioni Volkswagen hanno messo a segno un rialzo del 2,7 per cento mentre anno su anno i prezzi sono calati del 3,5 per cento.

Cosa ci suggeriscono nell’insieme tutti questi dati? Tanto per iniziare che Volkswagen non è una di quelle quotate da cui attendersi grandi scossoni. La casa automobilistica tedesca è un titolo tranquillo che, grazie anche ai solidi fondamentali che presenta, tende a crescere in modo lento ma costante nel corso del tempo. Quindi non si può considerare una quotata da speculazione ma un titolo da investimento.

Chi volesse comprare azioni Volkswagen per consolidare in questo modo il proprio portafoglio, può operare con il broker eToro che consente di acquistare titoli senza pagare commissioni.

Ultime news su Volkswagen: Audi punta a comprare una piattaforma EV in Cina

Come noto da tempo Audi è un brand controllato da Volkswagen. Sul fronte vendite Audi non se la passa tanto bene ma negli ultimi giorni si è molto parlato di un possibile interesse della casa a comprare una piattaforma EV in Cina.

In particolare i rumors riguardano il possibile acquisto di IM Motors, piattaforma di veicoli elettrici che è di proprietà dalla cinese Saic Motor Cor.

Precisiamo che attualmente Audi propone due modelli EV per il mercato cinese: la Q4 e-tron e la Q5 e-tron. Durante il secondo trimestre 2023, il brand della VV in Cina ha venuto poco più di 3.000 contro gli oltre 21.600 veicoli elettrici che sono stati venduti da Bmw e le oltre 137.400 Tesla. I numeri sono decisamente impietosi.

Analisi azioni Volkswagen: comprare o vendere?

La notizia su cui abbiamo rivolto l’attenzione nel precedente paragrafo ci serve per capire se, in questa fase, siamo meglio andare lunghi (comprare) o corti (short) sulle azioni Volkswagen.

Vediamo cosa dice l’analisi tecnica. Ieri la quotata ha chiuso in area 123 euro. Il trend dell’ultimo periodo resta ribassista con i prezzi molti prossimi ai minimi mensili. Detto questo se tale area non dovesse reggere, le quotazioni si potrebbero spingere fino a 112,5 euro ossia i minimi degli ultimi 3 anni. Nel caso in cui le vendite dovessero essere talmente forti da far saltare anche questi livelli, allora non è da escludere che il titolo scenda fino a 100 euro. Una situazione non proprio entusiasmante.

Nel caso opposto, ossia se a prevalere dovessero essere i verdi, primo livello target da tenere d’occhio sarebbe 127,5 euro e poi i 132,5 euro. Se entrambi questi livelli dovessero cadere, allora l’obiettivo successivo sarebbero i 135 euro.

Come si può vedere da questa breve analisi, gli spunti sulle azioni Volkswagen non mancano.

