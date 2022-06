Come investire con aumento tassi BCE: punti chiave per i traders

I giochi sono oramai fatti: a luglio ci sarà il primo aumento dei tassi BCE (25 punti base) con possibile ulteriore rialzo già nel mese di settembre nel caso in cui l’inflazione non dovesse tornare sotto controllo. In merito alle tempistiche dell’annuncio è stato detto tutto e il contrario di tutto.

Molti accusano la Banca Centrale Europea di aver atteso anche troppo per agire mentre tanti altri parlano di una Lagarde completamente inadeguata e incapace di affrontare il rischio frammentazione.

Per un trader riuscire ad orientarsi in questo scenario è sempre meno semplice. Cosa dovrebbe fare un investitore? Quali sono le questioni fondamentali da cui non può prescindere qualsiasi tipo di analisi? E in ultimo, come investire in vista dell’aumento dei tassi BCE?

Le questioni aperte sono tantissime e non è facile trovare una risposta. Proveremo a farlo partendo dalle basi.

Aumento tassi BCE: conseguenze dell’annuncio

Non è possibile capire come investire con l’aumento dei tassi BCE se non si hanno ben presenti quali sono state le conseguenze dell’annuncio dell’EuroTower sui vari mercati. Dopo la comunicazione dello scorso giovedì, le borse hanno reagito con un ribasso molto ampio. Non serve essere degli esperti di finanza per capire che i trader temono che inasprimento delle politiche monetarie possa avere un impatto molto negativo sui consumi e sull’economia con conseguenze dirette sui multipli aziendali (da qui il deprezzamento di molti titoli).

Quanto avvenuto con il semplice annuncio può essere considerato una sorta di anticipazione di quello che potrebbe avvenire se ci dovessero essere aumenti del costo del denaro anche a settembre.

Come investire con aumento dei tassi BCE

Alla luce di quanto detto in precedenza, come investire con l'aumento dei tassi BCE. Un trader che vuole operare sui mercati in questa situazione dovrebbe tenere in considerazione quelli che molti analisti definiscono punti chiave. Vediamo di cosa si tratta:

ritorno del rischio politico : nel 2023 si terranno le elezioni in Italia, Spagna e Grecia. C’è la possibilità che il rischio politico torni a condizionare le scelte della Banca Centrale Europea.

: nel 2023 si terranno le elezioni in Italia, Spagna e Grecia. C’è la possibilità che il rischio politico torni a condizionare le scelte della Banca Centrale Europea. messaggio ambiguo : la Lagarde non è stata per nulla chiara nel corso della sua conferenza stampa di giovedì. Molti analisti accusano la governatrice di non essere all’altezza ma, dal nostro punto di vista, la numero uno dell’EuroTower non può permettersi di essere chiara visto che la BCE è divisa al suo interno. Non essendoci chiarezza, nessuno può escludere che, dopo il rialzo di luglio e settembre, possano esserci altre strette. Ciò sarebbe un problema per l’azionario

: la Lagarde non è stata per nulla chiara nel corso della sua conferenza stampa di giovedì. Molti analisti accusano la governatrice di non essere all’altezza ma, dal nostro punto di vista, la numero uno dell’EuroTower non può permettersi di essere chiara visto che la BCE è divisa al suo interno. Non essendoci chiarezza, nessuno può escludere che, dopo il rialzo di luglio e settembre, possano esserci altre strette. Ciò sarebbe un problema per l’azionario idee confuse : punto strettamente connesso al precedente, solo che in questo caso non si fa riferimento ai tassi ma alla decisione di bloccare tutti i piani a sostegno dell’economia (senza alcun piano B)

: punto strettamente connesso al precedente, solo che in questo caso non si fa riferimento ai tassi ma alla decisione di bloccare tutti i piani a sostegno dell’economia (senza alcun piano B) previsioni sull’inflazione : le stime sull’andamento dei prezzi al consumo nell’area Euro non sono tutte uguali. In alcuni casi le previsioni sono eccessive

: le stime sull’andamento dei prezzi al consumo nell’area Euro non sono tutte uguali. In alcuni casi le previsioni sono eccessive ritorno della volatilità sui mercati: è necessario essere consapevoli che nei prossimi mesi ci potrebbe essere un notevole aumento dei cambi di direzione repentini su molti mercati. Attenzione a non considerare la fase di volatilità come una parentesi poichè essa può durare molto a lungo. La prudenza è quindi indispensabile per operare mentre il solo punto di riferimento che ha senso seguire è quello dei fondamentali.

