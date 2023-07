E’ arrivato il momento di investire sulle borse europee: su quali settori?

I mercati finanziari fanno i conti con un crescente ottimismo. Il tema che più di tutti tiene banco riguarda le future mosse delle banche centrali. Nonostante la BCE, soprattutto negli ultimi tempi, si sia rivelata a tratti più dura della FED (in Europa di parla apertamente di una possibile prosecuzione della politica di aumento dei tassi ancora per alcuni mesi), le borse europee hanno però registrato un andamento positivo e, sorpresa delle sorprese, sono riuscite anche a sovraperformare il mercato americano. Secondo una recente indagine di Eurizon, la sovraperformance dell’azionariato europeo sembra essere dovuta soprattutto ad elementi di tipo strutturale che hanno spunto gli investitori internazionali a cambiare il loro approccio sull’Europa.

E’ il momento di investire sulle azioni europee?

Non c’è da stupirsi se oggi è opinione diffusa che l’azionariato europeo è in grado di offrire investimenti con un certo hype grazie a prospettive di crescita nei settori chiave e a valutazioni molto attraenti. A determinare il cambio di passa è stata tanto per iniziare la politica sui tassi di interesse. Essi, dopo essere rimasti in negativo per tanto tempo, ora sono tornati in positivo e questo rappresenta un elemento di supporto per in settore finanziario.

A questo volta questo comparto pesa tantissimo sulle borse europee e proprio questo spiega perchè l’interesse per i mercati del vecchio continente è tornato a salire. Altro fattore che ha determinato un rilancio dell’hype verso le borse europee è la ripartenza del progetto di integrazione europeo dopo gli anni bui del populismo. Di questo cambio di passo si è avuta percezione concreta guardando alla reazione dell’Europa a seguito della guerra tra Russia e Ucraina. L’Europa ha provato e trovato una gestione comune della crisi energetica e ha rafforzato la sua collaborazione militare.

In sintesi quindi: il mercato azionario europeo, dopo una lunga fase di oscurità, è tornato ad essere un’occasione di investimento e questo è stato possibile perchè i dubbi sulla tenuta dell’Euro sono venuti meno. In pochi ci hanno fatto caso ma sono anni che non si parla più di crisi della Moneta Unica.

Quali sono i settori dell’azionariato europeo su cui investire?

Dando per assodata la situazione che abbiamo esposto in precedenza, quali sono i comparti delle borse europee su cui investire oggi?

Tanto per iniziare c’è il settore finanziario e, al suo interno quello bancario. Il comparto, come abbiamo già detto, è sostenuto dal rialzo dei tassi BCE. C’è poi il settore energetico e, in modo particolare, quello dei titoli legati alla transizione energetica. Non va infatti dimenticato che uno dei capisaldi dell’European Green Deal, infatti, è una forte spesa fra fondi pubblici e privati a sostegno della rivoluzione energetica. Le utilities dovrebbero essere le prime ad essere favorite da questo megatrend. Tuttavia nella rivoluzione saranno coinvolti anche altri comparti come quello industriale e quello delle imprese legate al mondo dei semiconduttori. Altro settore, molto interessante, è quello del lusso che, non lo dobbiamo scordare è un punto di forza dell’azionariato europeo.

Come investire sulle azioni europee

Per investire sulle azioni europee si possono usare vari broker. Fondamentale è soprattutto scegliere gli strumenti più idonei per operare. Ad esempio se l’obiettivo è quello di avere la massima libertà possibile di speculazione sulle azioni, allora sono i CFD sui titoli azionari ad essere indicati. I Contratti per Differenza permettono di speculare sia al rialzo che al ribasso e non implicano il possesso fisico del sottostante. Inoltre grazie all’effetto leva con i CFD gli investitori possono negoziare importi superiori al capitale investito. Ciò significa che anche una piccola variazione dei prezzi può comportare profitti o perdite significativi (la leva nel trading è un’arma a doppio taglio).

Tra i migliori broker CFD segnaliamo Avatrade (qui la recensione). Questo fornitore consente di fare trading sulle maggiori aziende quotate sulle borse europee senza le spese e commissioni associate all’acquisto di azioni reali. Avatrade ha assunto una certa notorietà poichè consente di fare stock trading sia su mercati in rialzo che sui mercati in calo. Per scoprire di più su questo broker è sufficiente aprire un conto demo gratuito con cui fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri.

